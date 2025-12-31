Senegal y Congo logran victorias en Copa Africana

Senegal y el Congo dejaron clara su intención con victorias convincentes en la Copa Africana de Naciones el martes, día en que Tanzania y Túnez se quedaron con los últimos pasajes para la fase de eliminación directa. Senegal, campeón de 2021, sobrevivió a la expulsión del astro Kalidou Koulibaly en su aparición número 100 con el equipo, que goleó 3-0 a Benín en el Grupo D en Tánger. El Congo terminó segundo de la llave por diferencia de goles, tras a una victoria de 3-0 sobre la ya eliminada Botsuana en Rabat.



