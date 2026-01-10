Se une Marruecos a Senegal en las ‘semis’ de la Copa Africana

Brahim Díaz anotó nuevamente y el anfitrión Marruecos se unió a Senegal en las semifinales de la Copa Africana de Naciones el viernes con una victoria 2-0 sobre Camerún.

Díaz amplió su récord marroquí al anotar por quinto partido consecutivo en el torneo cuando direccionó con una ingle el cabezazo de Ayoub El Kaabi desde un tiro de esquina los 27 minutos. El hispano-marroquí corrió hacia la esquina y se encogió de hombros como diciendo que no sabía cómo había vuelto a marcar.

Ismael Saibari selló la victoria a los 74 con un disparo bajo al segundo palo tras un córner, apenas minutos después de que el camerunés Georges-Kévin Nkoudou rozó el empate en el otro extremo.

Esa resultó ser la única oportunidad real de Camerún, cinco veces campeón del continente. Los Leones Indomables sucumbieron ante los Leones del Atlas por primera vez en cinco encuentros en una Copa Africana.

“No fue un partido perfecto porque en la segunda mitad permitimos que Camerún recuperara confianza”, dijo el entrenador de Marruecos, Walid Regragui. “Gastamos mucha energía en la primera mitad, estábamos por todo el campo. Pero en la segunda mitad retrocedimos, así que hay cosas que se pueden mejorar. Al final del día estamos en las semifinales”.

Marruecos jugará contra Nigeria o Argelia.

Los jugadores de Camerún bailaron camino al vestuario antes del partido, pero cuando regresaron fueron recibidos por silbidos ensordecedores en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para casi 70.000 personas.

Marruecos también tendrá el apoyo de los aficionados allí en las semifinales y en la final el 18 de enero si avanza.

Los Leones del Atlas podrían haber ganado por más si no fuera por un espectacular despeje del capitán camerunés Nouhou Tolo al principio del duelo y la intervención salvadora en la raya de gol de Samuel Kotto en la segunda mitad. Abdessamad Ezzalzouli disparó apenas desviado y El Kaabi golpeó la red lateral en la primera mitad.

En la segunda, Ezzalzouli cabeceó por encima.

El incansable Díaz salió entre ovaciones en el último minuto. Tendrá un día extra de descanso antes del próximo enfrentamiento del equipo, en comparación con sus adversarios.

Los Leones de Teranga también avanzan

El gol de Iliman Ndiaye en la primera mitad fue suficiente para que Senegal venciera 1-0 un Mali que jugó todo el segundo tiempo en inferioridad numérica.

Ndiaye anotó a boca de jarro a los 27 minutos luego que el portero maliense Djigui Diarra dejó pasar el centro de Krépin Diatta entre sus dedos, dejándolo a los pies del centrocampista senegalés.

La lluvia invernal que ha empapado el torneo comenzó a caer temprano en el Grand Stade de Tánger y quizás afectó a Diarra al momento de controlar el balón.

El capitán maliense Yves Bissouma ya había sido amonestado por una falta sobre Sadio Mané y recibió una segunda tarjeta amarilla antes del descanso por una falta sobre Idrissa Gueye.

El árbitro Abongile Tom ya había expulsado a Woyo Coulibaly en el partido anterior de Mali, una victoria en penales sobre Túnez, y la expulsión de Bissouma representó la tercera del equipo en igual número de partidos.

Abdoulaye Diaby tuvo la mejor oportunidad de Mali antes de la hora de juego, pero su disparo fue demasiado cercano al portero senegalés Édouard Mendy.

Por lo demás, todas las oportunidades fueron en el otro extremo; Diarra atajó remates de Lamine Camara y Mané en el tiempo de descuento.

Los campeones de 2021 permanecen en Tánger, donde esperan al ganador entre Costa de Marfil y Egipto en la primera semifinal, también en Tánger, el miércoles.







