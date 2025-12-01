Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX y con ellos se definieron los equipos semifinalistas.

¿Cuáles son los equipos semifinalistas de la Liga MX?

Este lunes se confirmaron los días y horarios para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

IDA

Monterrey vs Toluca

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Hora: 21:10

Estadio: BBVA

Cruz Azul vs Tigres

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario

Detalles de los partidos de semifinales Apertura 2025

VUELTA

Toluca vs Monterrey

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez

Tigres vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Hora: 21:10

Estadio: Universitario.