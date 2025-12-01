Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025Horarios y estadios de las semifinales de la Liga MX
El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX y con ellos se definieron los equipos semifinalistas.
¿Cuáles son los equipos semifinalistas de la Liga MX?
Este lunes se confirmaron los días y horarios para las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.
IDA
Monterrey vs Toluca
Fecha: Miércoles 3 de diciembre
Hora: 21:10
Estadio: BBVA
Cruz Azul vs Tigres
Fecha: Miércoles 3 de diciembre
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario
Detalles de los partidos de semifinales Apertura 2025
VUELTA
Toluca vs Monterrey
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Hora: 19:00
Estadio: Nemesio Diez
Tigres vs Cruz Azul
Fecha: Sábado 6 de diciembre
Hora: 21:10
Estadio: Universitario.
