Cuauhtémoc pide a Tricolores poner ´pantalones´

Cuauhtémoc Blanco, referente indiscutible de la Selección Nacional, volvió, fiel a su estilo frontal, a encender la polémica sobre la actualidad del Tricolor bajo la dirección de Javier Aguirre. El invitado al Premio Nacional de Deportes no se guardó nada al hablar del equipo del "Vasco", que acumula seis juegos sin ganar, lanzando un llamado a los jugadores para que recuperen el carácter, previo al Mundial 2026.

¿Cuál es la crítica de Cuauhtémoc Blanco?

Blanco ha expresado su preocupación por el rendimiento del equipo, señalando que la falta de carácter es evidente en los últimos partidos. La Selección Nacional necesita urgentemente un cambio de actitud para enfrentar los desafíos que se avecinan, especialmente con el Mundial 2026 a la vista.

¿Qué consecuencias tiene la situación actual del Tricolor?

La acumulación de seis juegos sin ganar es un indicador preocupante para el futuro del equipo. La presión sobre Javier Aguirre aumenta, y las palabras de Blanco podrían ser un llamado de atención para los jugadores, instándolos a mejorar su desempeño y a prepararse adecuadamente para el torneo internacional.