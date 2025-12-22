Ricardo Peláez exige que Guillermo Ochoa vaya al Mundial

En menos de 171 días, el balón comenzará a rodar en la Copa del Mundo 2026, que tendrá a México y Sudáfrica como protagonistas de la inauguración.

El Mundial arrancará en nuestro país y el estadio Azteca será el escenario donde se abrirá el telón con un partido que se revivirá luego de 16 años, cuando ambas selecciones disputaron el primer juego de Sudáfrica 2010.

¿Qué desafíos enfrenta la Selección Mexicana antes del Mundial?

La Selección Mexicana tendrá la responsabilidad de ofrecer una digna actuación como una de las tres anfitrionas, aunque el momento que vive no permite que las esperanzas sean altas. El Tricolor de Javier Aguirre cerró 2025 con más dudas que certezas, al sumar seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria, con saldo de cuatro empates y dos derrotas.

Por tal motivo, los cuestionamientos contra el Vasco y sus dirigidos no se han hecho esperar, sobre todo por algunas actuaciones individuales. En la cabaña mexicana, sigue existiendo el debate sobre quién será el portero titular en el Mundial 2026; incluso; sobre quiénes serán los tres convocados.

Detalles sobre la convocatoria de Guillermo Ochoa para el Mundial

Sin embargo, para Ricardo Peláez, Guillermo Ochoa tiene que estar sí o sí en la lista definitiva de la Selección Mexicana, ya que considera que nuestro país merece tener un arquero que comparte récord con dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos. "Cristiano Ronaldo y Lionel Messi van a estar en el Mundial y van a jugar su sexto Mundial. ¿No podemos meternos en esa conversación? Para darnos una alegría a todo México, [por] un jugador que va a jugar su tercer Mundial. Si nos podemos dar el gusto del homenaje porque los otros definitivamente no y es una opción, adelante", sentenció.

El actual analista de ESPN aseguró que Javier Aguirre no se puede permitir dejar fuera de la convocatoria del Tri a Paco Memo porque una marca histórica como la que podría alcanzar no se puede desechar. "Las mejores actuaciones de Ochoa fueron en Mundiales, que es donde se supone que hay más presión, y respondió, esa es la realidad. Lleva una carrera brillante, congruente dentro y fuera de la cancha, ejemplar y no nos vamos a dar el disgusto de no llevarlo al Mundial. Te garantizo que Memo Ochoa va a estar, salvo una lesión, por el récord porque merecemos algo bonito, que sea un jugador de seis Mundiales", añadió en la mesa de Equipo F.

Impacto de Javier Aguirre en el rendimiento del Tricolor

Además, Ricardo Peláez considera que Luis Malagón y Raúl Rangel no han hecho los méritos suficientes para que no exista la conversación sobre el llamado de Guillermo Ochoa. "Si los otros, los que van a disputar la [titularidad] no están en su mejor momento, a lo mejor hasta la toma él", puntualizó el mundialista con la Selección Mexicana en Francia 1998.