Cae la Sub 20 ante Colombia

La Selección Mexicana Sub 20 cerró con una derrota su preparación rumbo al Mundial Sub 20 a celebrarse en Chile. En un juego amistoso celebrado en Paraguay, el Tricolor dirigido por Eduardo Arce cayó 3-2 ante Colombia.

Por México anotaron Diego Sánchez y Tahiel Jiménez, el primero con una gran jugada individual al superar a tres zagueros y definir raso, cerca del poste izquierdo, y el segundo mediante una correcta ejecución de un penal.

La Selección Mexicana debuta este domingo contra Brasil. Está en un sector especialmente complicado porque también se medirá a España y Marruecos.

La ventaja en la competencia es que a los Octavos de Final no solo clasificarán el líder y sublíder de cada uno de los seis Grupos, sino también los cuatro mejores terceros.

Un partido con bastante dinámica, ellos son un equipo muy bien trabajado, con buenas intensidades, nos sirvió para ver muchos jugadores, para ir viendo temas individuales y definir al colectivo para el primer partido del Mundial.

"Tranquilo. En funcionamiento el equipo fue muy bueno, algunas desatenciones que hay que corregir, pero por el mismo cambio de algunos jugadores se generan algunas descoordinaciones, pero muy parejo el grupo para enfrentar lo que viene", expresó Arce.



