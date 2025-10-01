Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial

El fútbol que se espera de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 de Chile sigue sin explotar, pero algo está claro: vencer a este equipo tricolor no será tarea fácil para los rivales.

Al igual que ante Brasil, el Tricolor tuvo que rescatar el empate (2-2) en los instantes finales, frente a la Selección de España, en su segundo partido de la justa mundialista.

Con doblete de Gilberto Mora (32´ y 87´), el equipo que dirige Eduardo Arce rescató la igualada, luego de que dejaran escapar la ventaja.

"Gil Morita" abrió el marcador al minuto 32, en una gran jugada del futbolista de Xolos de Tijuana, en la que quedó frente a frente al arquero Fran González.

Sin embargo, con un golazo de Pablo García al 41´, La Rojita empató antes del descanso. La historia del choque ante la Canarinha se repetía.

La novedosa "tarjeta verde" apareció en repetidas ocasiones por bando, pero fueron los españoles quienes ganaron la partida al minuto 76, cuando el árbitro argentino mantuvo el penalti que cometió César Bustos y que Iker Bravo hizo válido al 80´.