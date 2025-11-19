Portugal elimina a México

La ilusión terminó de manera abrupta y amarga. La Selección Mexicana Sub-17 fue víctima de Portugal y se despidió del Mundial de Qatar.

El gigante europeo impuso su jerarquía desde el silbatazo inicial y no dejó espacio para la esperanza, borrando al Tricolor con una goleada implacable (5-0) que quedará marcada como una de las derrotas más dolorosas en la historia reciente de la categoría.

Los portugueses dominaron todos los sectores del campo, aprovechando los errores defensivos mexicanos, más el hecho de jugar con un hombre más desde los 20 minutos.

¿Qué ocurrió?

La noche de pesadilla para el equipo comandado por Carlos Cariño comenzó muy temprano. Un error defensivo representó que se marcara un penalti anotado por Rafael Quintas (15´). El gol fue un duro golpe para los jugadores aztecas, que no pudieron reaccionar y menos cuando se quedaron con uno menos debido a la expulsión del zaguero José Navarro por una agresión artera, sin sentido.

En el segundo tiempo, México parecía salir con otra intención, pero esa nueva versión duró apenas dos minutos, al recibir el segundo tanto tras la definición de Anísio Cabral (47´). El Tricolor entregó el juego y fue goleado gracias a los tantos de Zeega, Miguel Figueiredo y Yoan Pereira.

¿Cuáles son las consecuencias?

La Selección terminó con nueve hombres por la expulsión del portero Santiago López. Esta derrota no solo significa la eliminación del torneo, sino que también deja una profunda reflexión sobre el desempeño del equipo en el Mundial Sub-17.

12 goles

recibió el equipo mexicano en su participación en el torneo qatarí.