¿Quién es Patricio De Nigris, anotador de México en Mundial Sub17?

Este martes debutó la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial de la categoría, frente a Corea del Sur. El Tricolor cayó 2-1 en su presentación.

Sin embargo, el combinado nacional dirigido por Carlos Cariño dejó buenas sensaciones y un gran gol de Aldo Patricio de Nigris, sí, el hijo del histórico delantero de los Rayados de Monterrey.

El pequeño De Nigris también milita con el equipo regiomontano y está registrado con la categoría Sub-19, con la que suma dos goles y 793 minutos, en 10 encuentros en los que ha sido titular.

Aldo Patricio se encuentra en las filas de Monterrey desde la categoría Sub-14 en 2021. Así ha llevado el proceso con las Fuerzas Básicas de La Pandilla.

Por su parte, su padre, Aldo de Nigris, surgió con los Tigres de la UANL, pero se convirtió en un histórico de los Rayados de Monterrey después de un breve paso por Veracruz y Necaxa.

Con el conjunto regiomontano conquistó dos Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y tres Copa de Campeones de la Concacaf (2011, 2012 y 2013).

De Nigris, hermano del también exfutbolista Antonio (QEPD), de igual manera fue campeón de la Copa Oro 2011 con la Selección Mexicana, en contra de Estados Unidos.

¿Qué ocurrió?

La Selección Mexicana Sub-17 enfrentó a Corea del Sur en su primer partido del Mundial Sub-17 2023. A pesar de la derrota, el equipo mostró un desempeño prometedor, destacando el gol de Aldo Patricio de Nigris.

¿Cuál fue la respuesta de los jugadores?

Los jugadores del equipo mexicano expresaron su compromiso y determinación para mejorar en los próximos partidos, a pesar de la caída en su debut.

¿Qué significa esta derrota para el equipo?

La derrota ante Corea del Sur es un llamado a la acción para la Selección Mexicana Sub-17, que deberá ajustar su estrategia para los siguientes encuentros en el torneo.