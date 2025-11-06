México vs Costa de Marfil en el Mundial Sub 17

Luego de caer (2-1) en su debut frente a Corea del Sur en el Mundial Sub-17, la Selección Mexicana busca sumar sus primeros puntos en esta justa, este viernes frente a Costa de Marfil.

¿Cuál es la importancia del partido?

En el combinado tricolor saben que no hay mañana. Contra el equipo africano es ganar si quieren mantener viva la ilusión en esta Copa del Mundo. Carlos Cariño, director técnico del mini Tricolor, asegura que el equipo está sólido y con la mentalidad de buscar el triunfo luego del primer encuentro, en el que merecían más.

"Para este segundo partido los veo mucho mejor. El equipo ha entendido perfectamente y sabe de la importancia, saben que no hay de otra que no sea ganar", agregó el exfutbolista.

¿Qué mensaje envía Carlos Cariño a la afición?

Cariño pidió también a la afición que siga creyendo en la Selección Mexicana Sub-17. "Que sigan apoyando. México siempre se caracteriza por levantarse en momentos complicados, en los que pareciera que no tienen chance. En los retos es donde México saca la casta y mañana lo vamos a hacer", concluyó el estratega.

La Selección Mexicana busca sumar sus primeras unidades en la Copa del Mundo, luego de tropezar en el inicio ante Corea del Sur; la Fase de Grupos la cerrará el lunes 10 de noviembre ante Suiza.

Fecha: Viernes 7 de noviembre

Horario: 08:45 am

Transmisión: Canal 9 y TUDN