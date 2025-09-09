Otra buena prueba

La Selección Mexicana no viene de ofrecer su mejor versión, en el insípido empate (0-0) ante Japón.

A pesar de que Javier Aguirre utilizó un 11 titular que se asemeja bastante al que podría arrancar en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, su equipo careció de ideas a la ofensiva.

El Tricolor buscará mejorar su funcionamiento esta noche, cuando enfrente a Corea del Sur, que viene de derrotar a Estados Unidos (2-0).

Por eso, el "Vasco" es consciente de que su equipo necesita evolucionar, ya que los Tigres de Asia no serán fáciles.

"Corea [del Sur] es muy parecido a Japón en lo táctico, en lo físico, en la intensidad, pero es mucho más agresivo. Están más acostumbrados al cuerpo a cuerpo, a levantar el zapato, más a como jugamos nosotros, a competir al límite del reglamento. Será un equipo que va a competir y no va a bajar los brazos", declaró.

Aguirre aceptó su responsabilidad por haber dado "un paso hacia atrás" y no "inyectarle la motivación" suficiente a sus jugadores contra Japón.

De cara al duelo de hoy, los ha preparado "mentalmente para no cometer el mismo error".

"[Necesitamos] jugar mejor, que seamos más atrevidos y sigamos con el orden defensivo. Hacia adelante, hay que mejorar, [porque] elegimos no correr riesgos y [ellos prefieren] que se equivoque el otro. Por nuestras propias limitaciones mentales, no nos atrevemos", juzgó el "Vasco".

Rostro que deberá cambiar totalmente esta noche, contra otro duro rival asiático.

SE REENCUENTRAN EN CONFERENCIA

PROTAGONIZAN ´VASCO´ AGUIRRE Y KANG-IN LEE UN DIVERTIDO MOMENTO

La escuadra surcoreana tiene en sus filas a Kang-in Lee, futbolista que coincidió con Javier Aguirre en el Mallorca.

El "Vasco" fue técnico del cuadro español del 2022 al 2024, donde logró salvar al equipo de descender e incluso los llevó hasta la final de la Copa del Rey, algo que no conseguían los mallorquines en más de 20 años.

Durante su estancia en el banquillo bermellones, Aguirre tuvo en su plantel a Kang-in Lee, quien era considerado como una joya del futbol surcoreano. El seleccionado de Corea del Sur es actual jugador del PSG, luego de su paso en España con el Valencia y el Mallorca.

Aguirre es reconocido por su gran sentido del humor y la camaradería con sus futbolistas, por lo que al reencontrarse con el jugador de 24 años, reaccionó de gran manera, protagonizando un divertido momento con él.

Después de la conferencia de prensa del técnico mexicano, Kang-in Lee estaba fuera de la sala esperando a Aguirre, quien al verlo le dio la mano y un fuerte abrazo, acompañado de un manotazo en el pecho que seguramente le dolió al coreano.

Ambos estaban riéndose mientras intercambiaban unas cuantas palabras. En un momento se ve como el "Vasco" le da una especia de zape a su exdirigido, quien reaccionó con una risa.