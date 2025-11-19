¡El Tricolor para llorar!La Selección Mexicana cierra el año con dos resultados aciagos: un empate sin goles frente a Uruguay y una derrota 1-2 contra Paraguay
Pasan los juegos, se acorta el tiempo para que se inicie la Copa del Mundo y la Selección Mexicana está... Para llorar.
Ya son seis juegos sin ganar. A pesar de realizar un buen primer tiempo, Paraguay salió con la victoria (1-2) y puso a Javier Aguirre a pensar muy seriamente de cara a 2026. Será una triste Navidad y un amargo Año Nuevo.
¿Qué ocurrió?
Mala noche para el Tricolor. Porque, además de caer en su último juego de 2025, de nueva cuenta fue abucheado, como sucedió en Torreón, y hasta el polémico grito reapareció, lo que propició que el silbante estadounidense Jon Freemon detuviera el juego.
En el primer tiempo, hubo cosas para rescatar, sobre todo cuando el niño de 17 años, un mes y dos días, Gilberto Mora, tocaba el balón. Propició la más clara, pero en el segundo cambió todo. Vinieron las distracciones en defensa, y se perdió profundidad en el ataque.
Antonio Sanabria abrió el marcador por los guaraníes y, aunque el empate de Raúl Jiménez (penalti) dio esperanza para la remontada (53´), la alegría fue efímera. Pocos minutos después, Damián Bobadilla (56´) sentenció.
¿Cuál fue la respuesta de Javier Aguirre?
Aguirre le movió. Hizo debutar a la Hormiga González, lo puso junto a Raúl, pero no... El Tricolor estuvo para llorar.
El 2025, en partidos
· México 2-0 Inter de Porto Alegre (Amistoso)
· River Plate 2-0 México (Amistoso)
· México 2-0 Canadá (Semifinales Nations League)
· México 2-1 Panamá (Final Nations League)
· México 2-4 Suiza (Amistoso)
· México 1-0 Turquía (Amistoso)
· México 3-2 Rep. Dominicana (Copa Oro, fase de grupos)
· México 2-0 Surinam (Copa Oro, fase de grupos)
· México 0-0 Costa Rica (Copa Oro, fase de grupos)
· México 2-0 Arabia Saudí (Copa Oro, cuartos de final)
· México 1-0 Honduras (Copa Oro, semifinales)
· México 2-1 Estados Unidos (Copa Oro, final)
· México 0-0 Japón (Amistoso)
· México 2-2 Corea del Sur (Amistoso)
· México 0-4 Colombia (Amistoso)
· México 1-1 Ecuador (Amistoso)
· México 0-0 Uruguay (Amistoso)
NO GANAN DESDE JULIO
Desde julio pasado, la selección no gana. Esa vez vencieron 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, pero desde entonces han hecho pasar amarguras a sus aficionados: empates con Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Ecuador (1-1) y contra los uruguayos. Además, sufrieron una goleada en contra cortesía de Colombia (0-4). Resultados poco alentadores.
8 juegos
acumula la Selección Mexicana sin vencer a algún equipo de Conmebol.
COSTA RICA ELIMINADO DEL mUNDIAL
La selección de Costa Rica consumó un fracaso histórico en las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026. A pesar de no contar con la competencia de México, Estados Unidos y Canadá, los ticos dirigidos por Miguel Herrera no pudieron clasificar ni siquiera al repechaje, tras empatar con Honduras en la última jornada. La aventura del "Piojo" por Costa Rica terminó con una pesadilla. Aunque aún no se ha hecho oficial si continuará al frente del combinado nacional o si será destituido, pero la afición presente en el estadio Nacional pidió su salida tras este fracaso, que deja fuera a Costa Rica de un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010. Lejos quedó aquella selección de Costa Rica que ilusionó a su afición en Brasil 2014 con una histórica actuación. La afición y medios de comunicación en Costa Rica ya alzaron la voz en contra del estratega mexicano, y para prueba de ello fueron los gritos de casi 35 mil personas pidiendo por el "Fuera Piojo".