¡El Tricolor para llorar!

Pasan los juegos, se acorta el tiempo para que se inicie la Copa del Mundo y la Selección Mexicana está... Para llorar.

Ya son seis juegos sin ganar. A pesar de realizar un buen primer tiempo, Paraguay salió con la victoria (1-2) y puso a Javier Aguirre a pensar muy seriamente de cara a 2026. Será una triste Navidad y un amargo Año Nuevo.

¿Qué ocurrió?

Mala noche para el Tricolor. Porque, además de caer en su último juego de 2025, de nueva cuenta fue abucheado, como sucedió en Torreón, y hasta el polémico grito reapareció, lo que propició que el silbante estadounidense Jon Freemon detuviera el juego.

En el primer tiempo, hubo cosas para rescatar, sobre todo cuando el niño de 17 años, un mes y dos días, Gilberto Mora, tocaba el balón. Propició la más clara, pero en el segundo cambió todo. Vinieron las distracciones en defensa, y se perdió profundidad en el ataque.

Antonio Sanabria abrió el marcador por los guaraníes y, aunque el empate de Raúl Jiménez (penalti) dio esperanza para la remontada (53´), la alegría fue efímera. Pocos minutos después, Damián Bobadilla (56´) sentenció.

¿Cuál fue la respuesta de Javier Aguirre?

Aguirre le movió. Hizo debutar a la Hormiga González, lo puso junto a Raúl, pero no... El Tricolor estuvo para llorar.

El 2025, en partidos

· México 2-0 Inter de Porto Alegre (Amistoso)

· River Plate 2-0 México (Amistoso)

· México 2-0 Canadá (Semifinales Nations League)

· México 2-1 Panamá (Final Nations League)

· México 2-4 Suiza (Amistoso)

· México 1-0 Turquía (Amistoso)

· México 3-2 Rep. Dominicana (Copa Oro, fase de grupos)

· México 2-0 Surinam (Copa Oro, fase de grupos)

· México 0-0 Costa Rica (Copa Oro, fase de grupos)

· México 2-0 Arabia Saudí (Copa Oro, cuartos de final)

· México 1-0 Honduras (Copa Oro, semifinales)

· México 2-1 Estados Unidos (Copa Oro, final)

· México 0-0 Japón (Amistoso)

· México 2-2 Corea del Sur (Amistoso)

· México 0-4 Colombia (Amistoso)

· México 1-1 Ecuador (Amistoso)

· México 0-0 Uruguay (Amistoso)

NO GANAN DESDE JULIO

Desde julio pasado, la selección no gana. Esa vez vencieron 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, pero desde entonces han hecho pasar amarguras a sus aficionados: empates con Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Ecuador (1-1) y contra los uruguayos. Además, sufrieron una goleada en contra cortesía de Colombia (0-4). Resultados poco alentadores.

8 juegos

acumula la Selección Mexicana sin vencer a algún equipo de Conmebol.