¡Urge triunfo!

A la Selección Mexicana, le urge la victoria. Luego de cinco partidos al hilo sin poder ganar, con saldo de cuatro empates (Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y una derrota (Colombia), la presión sobre Javier Aguirre y su grupo de futbolistas es cada vez más grande.

Este martes ante Paraguay, su último rival del año, México tiene la gran oportunidad de acallar las críticas que se han generado en su contra. La victoria también le serviría para ganar confianza y reivindicarse con su afición, que ya mostró su descontento con abucheos y silbidos en Torreón tras igualar sin goles con las “Charrúas” el sábado pasado.

¿Cuál es la situación actual del equipo?

A pesar de la falta de resultados positivos, Javier Aguirre reconoció sentirse tranquilo con el funcionamiento del Tri, previo a medirse con los “Guaraníes” en el Alamodome de San Antonio, Texas. “No pudimos ganar con Uruguay, evidentemente, me hubiera gustado [hacerlo], pero hubo buenas cosas, el equipo jugó bien al futbol y me gusta que lo poco que entrenamos se refleja en el campo. No merecíamos ganar, pero tampoco perder; siempre se puede mejorar. El resultado es muy importante, en un entorno resultadista, [pero] mi obligación va más allá del resultado y de la estadística”, sentenció.

¿Qué cambios planea Aguirre para el partido?

En conferencia de prensa, el “Vasco” aceptó que es consciente de que Paraguay “será un gran reto”, pero está dispuesto a realizar varias modificaciones en su once titular porque “están saliendo cuatro o cinco jugadores jóvenes que me amplían la baraja y que están tocando la puerta”.

“Dudas [no tengo] ninguna, [pero] quiero cambiar siete. Estoy buscando ver a todos y tratar de ser justo con todos los que llamo. Hay jugadores que me han llenado el ojo y el que no estén mañana (hoy) no significa nada para mí. Yo creo que el verdadero equipo estará hasta marzo. Insisto: tenemos tiempo de sobra, el examen final es el 11 de junio”, aseguró.

Sobre la Albirroja, que se clasificó directamente a la Copa del Mundo de 2026, Javier Aguirre mencionó que ha crecido con la llegada del Lechuga, aunque sabe lo que tiene que hacer su equipo para quedarse con la victoria y poder “trabajar con tranquilidad” en los próximos meses.

“Ha mejorado muchísimo su funcionamiento con el profe [Gustavo} Alfaro. Es de los mejores equipos de Sudamérica y exige muchísimo, [pero] si jugamos bien, generamos ocasiones, las concretamos, neutralizamos al rival y no nos hace mucho daño y tomamos mejores decisiones en el último tercio, porque ahí es donde estamos peor, me voy a ir tranquilo y contento porque que el resultado es reflejo del funcionamiento, me gustaría tener regularidad”, puntualizó el “Vasco”.

LAINEZ ASEGURA QUE LOS MEJORES DEL PAÍS ESTÁN EN EL TRICOLOR

La Selección Mexicana no se encuentra viviendo su mejor momento, una situación que le ha generado una enorme cantidad de críticas y comentarios negativos sobre las expectativas del Tricolor en la Copa del Mundo de 2026. La presión ha provocado que varios jugadores respondan a esas actitudes de la afición, que reprocha algunas convocatorias de Javier Aguirre, quien, pese a su experiencia, no ha logrado imprimir una idea clara a su equipo.