¡El día llegó!

Cuando la pelotita verde (en el Bombo 1) sea abierta y aparezca el nombre de México, el sorteo final para la Copa del Mundo 2026 dará inicio. Hoy, en medio de la incertidumbre por su presente, la Selección Mexicana y Javier Aguirre conocerán su grupo en el Mundial.

¿Qué equipos podría enfrentar México en el Mundial 2026?

Por primera vez en la historia, el torneo estará conformado por 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos y con opciones para los mejores ocho terceros lugares de clasificar a los dieciseisavos de final. Solo una tragedia dejaría a México sin opciones de estar en la segunda fase del Mundial, que albergará en conjunto con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, un grupo accesible sería lo ideal para un Tricolor que no presenta su mejor forma.

La Selección Mexicana no gana desde la final de la Copa Oro 2025, cuando venció a Estados Unidos (2-1). Desde entonces, suma seis partidos: Cuatro empates y un par de derrotas. Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay, todos mundialistas, son los equipos a los que no pudo derrotar desde julio, cuando se coronó en la justa de Concacaf. México inaugurará por octava ocasión un Mundial. Lo hará el 11 de junio y hay opciones que parecen difíciles, como Noruega, Paraguay, Escocia o Egipto. Enfrentar un grupo con Arabia Saudita, Australia y un europeo no tan fuerte, podría ser accesible para el combinado del Vasco.

Detalles sobre el formato del Mundial 2026

Quedan seis lugares para las selecciones que disputarán los repechajes en marzo. Cuatro europeos se sumarán, mientras que los otros dos cupos serán repartidos en la repesca intercontinental, entre Conmebol, Asia, Oceanía y Concacaf. Hoy se definen los grupos del Mundial 2026 y un poco del destino que deberán recorrer las selecciones durante la histórica Copa del Mundo que albergará Norteamérica.