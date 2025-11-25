México inaugurará el Mundial 2026 contra uno de estos rivales

Este martes la FIFA reveló más detalles sobre lo que será el próximo sorteo de la Copa del Mundo 2026, el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, DC.

La Federación dio a conocer el orden de los bombos, lo cual abrió el panorama sobre el rival que podría enfrentar la Selección Mexicana, el próximo 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula que llevará por nombre Estadio Ciudad de México, durante la Copa del Mundo.

"El sorteo comenzará con la extracción de las bolas de las tres selecciones anfitrionas, empezando por la bola verde que representa a México. México formará parte del grupo A, como selección A1. A continuación se extraerá la bola roja que representa a Canadá, que formará parte del grupo B, como selección B1. Después se sacará la bola azul que representa a Estados Unidos e irá al grupo D, como selección D1", informaron mediante un comunicado.

¿Qué equipos conforman el Bombo 3?

Con base en ello, la FIFA adelantó que México se medirá primeramente a una selección del Bombo 3, luego a una del 2 y finalizará la Fase de Grupos con un equipo del Bombo 4.

El Bombo 3 está conformado por las siguientes selecciones: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Sin embargo, el equipo panameño queda descartado al ser un equipo de la misma confederación (Concacaf). Únicamente está permitido la repetición de un país de cada confederación si se trata de la UEFA.

"Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA. Por tanto, cuatro de los doce grupos contarán con dos de las 16 selecciones de la UEFA (incluidas las cuatro plazas de las eliminatorias de clasificación europeas)", explica la FIFA.

AFC – 8: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Japón, Jordania, República de Corea, RI de Irán y Uzbekistán.

CAF – 9: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Concacaf – 6: Canadá, Estados Unidos y México (anfitrionas), Curasao, Haití y Panamá.

Conmebol – 6: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

OFC – 1: Nueva Zelanda.

UEFA – 16: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suiza.

Cuatro selecciones más de la UEFA por confirmar, ganadoras del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dos clasificadas mediante el torneo clasificatorio: Bolivia (Conmebol), Irak (AFC), Jamaica (Concacaf), Nueva Caledonia (OFC), RD del Congo (CAF) y Surinam (Concacaf).