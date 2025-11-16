¡Faltó el gol!

A pesar de que ya son cinco partidos sin ganar, la Selección Mexicana aprobó el difícil examen que fue enfrentarse a Uruguay.

Es verdad, México no pudo en el TSM derrotar a las charrúas, tuvo que conformarse con un empate sin goles y ese es el principal problema que arrastra el equipo de Javier Aguirre: La falta de gol.

Los abucheos durante la presentación de la alineación mexicana presagiaban que la noche no sería sencilla para el "Vasco" y sus dirigidos. Sentar a Carlos Acevedo y poner a Raúl "Tala" Rangel fue una afrenta para la fanaticada lagunera. El ambiente de inmediato fue hostil para los locales que en lugar de apoyo recibieron abucheos, rechiflas e insultos que parecían inexplicables. El "Tala" jamás estuvo cómodo en cada balón que le llegaba.

Mas la falla de Raúl Jiménez al minuto 13, que ahogó el grito de gol en el inmueble albiverde, hizo recordar que en el fondo la afición mexicana sí quería ver ganar a su equipo. Gilberto Mora ingresó por el lesionado "Chucky" Lozano a segundos de finalizar el primer tiempo y el joven del Tijuana fue recibido como un auténtico ídolo.

En la parte complementaria (67´) estuvo cerca de convertir, pero el balón se fue por un costado. Las amarillas comenzaron a salir, el duelo se tornó ríspido con faltas, jalones y un ritmo cortado por el silbante que optó por detener el juego en cada falta de ambos bandos.

La Selección Mexicana ya hila cinco partidos sin triunfo. No gana desde la final de la Copa Oro cuando se venció a la Selección de Estados Unidos. El martes, ante Paraguay, tienen la obligación de cerrar el año con victoria y mejorar su imagen. El examen que resultó Uruguay se aprobó, pero no se puede negar que hay preocupación por la falta de gol.

KEYLOR NAVAS, EN DUDA

Los Pumas están en medio de una complicada situación de cara al Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en donde enfrentarán a Pachuca. El conjunto universitario podría no contar con su capitán Keylor Navas para el crucial duelo en la Bella Airosa.

Navas se encuentra con la selección de Costa Rica que el martes enfrenta, en casa, un vital duelo en casa ante el equipo hondureño. Una restricción de la FIFA impediría que el guardameta de 38 años pudiera disputar ambos partidos. La recomendación del máximo órgano rector del futbol a nivel mundial señala que "ningún futbolista debería disputar dos encuentros con menos de 48 horas de separación", situación en la que se encuentra el portero de Universidad Nacional.

REYNA REAPARECE Y ANOTA

EU SUPERA 2-1 A PARAGUAY EN DUELO AMISTOSO

Gio Reyna jugó de inicio por primera vez en 16 meses y lo festejó con un tanto que le permitió rebasar la factura goleadora de su padre, antes de añadir una asistencia para que Folarin Balogun marcara la diana con la que Estados Unidos superó el sábado 2-1 a Paraguay.

El encuentro entre dos selecciones ya clasificadas al Mundial del próximo año no resultó tan amistoso. El defensor estadounidense Alex Freeman y el capitán de Paraguay Diego Gómez intentaron recoger un balón que salió durante el tiempo de descuento de la segunda mitad, y comenzaron a pelear mientras ambos banquillos se unían a la trifulca. Omar Alderete, paraguayo que estaba en el banquillo, recibió una tarjeta roja y el mediocampista estadounidense Cristian Roldan se llevó una amarilla.

Éstas son las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026

Anfitriones

· México

· Estados Unidos

· Canadá

Clasificados

· Japón

· Nueva Zelanda

· Irán

· Argentina

· Uzbekistán

· Corea del Sur

· Jordania

· Australia

· Brasil

· Ecuador

· Uruguay

· Colombia

· Paraguay

· Marruecos

· Túnez

· Egipto

· Argelia

· Ghana

· Cabo Verde

· Sudáfrica

· Qatar

· Inglaterra

· Arabia Saudita

· Costa de Marfil

· Senegal

· Francia

· Croacia