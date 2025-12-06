El camino está trazado

La Selección Mexicana está lista para arrancar una tercera edición de la Copa del Mundo como anfitrión, donde buscará, ahora sí, llegar hasta los cuartos de final del Mundial 2026, que en este caso sería el sexto partido y no el quinto.

¿Cómo se preparará México para el Mundial 2026?

Para esta ocasión, tras el sorteo final, el Tri terminó ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del playoff de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia del Norte). Algunos de los seleccionados mexicanos como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Obed Vargas, Hirving Lozano y otros, compartieron la idea de que es un sector complicado, pero también saben que es posible pasar de ronda.

México solamente ha logrado llegar a cuartos de final en dos ocasiones, ambas cuando fue anfitrión del torneo en 1970 y 1986, pero desde aquella vez no han vuelto a pisar el famoso "quinto partido". Sin embargo, el objetivo para esta edición es el sexto juego, ya que después de la fase de grupos hay dieciseisavos de final debido a la expansión de 48 selecciones.

Detalles del Grupo A en la Copa del Mundo 2026

Con los cruces armados, en caso de ser primer lugar de su grupo, la Selección Mexicana estaría midiéndose al tercer lugar de los sectores E, H, C, F o I, pues solamente avanzan los mejores ocho terceros. En caso de superar los dieciseisavos, el Tri podría medirse a Inglaterra en los octavos de final, siempre y cuando los británicos terminen líderes de su grupo y ganen su duelo en esta instancia.

Posibilidades de la Selección Mexicana en el torneo

Si todo marcha de acuerdo a esta proyección, México disputaría este duelo en la capital del país, en el mítico Estadio Azteca para continuar con el cobijo de su afición.