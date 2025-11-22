Christian Martinoli explota contra la Selección Mexicana

La Selección Mexicana terminó el año con un empate y una derrota, pero un sinfín de críticas y la relación con la afición en uno de sus peores momentos. Christian Martinoli, conductor de TV Azteca, alzó la voz contra los jugadores del Tri que criticaron las manifestaciones del público.

¿Qué ocurrió?

En el podcast 'Farsantes con gloria' que conduce junto a Luis García, Martinoli aseguró que "al siguiente partido hubo una mentadera de madre peor que la de Torreón, a Malagón más leve, pero el resultado que fue derrota, terminó con abucheos. Se detuvo el juego, se gritó lo que no tienen que gritar, y ahí no escuché a los pinches jugadores decir que no mame la gente, por qué nos critica, por qué estamos en San Antonio, por qué estamos aquí".

Además, señaló su deseo de que los jugadores alcen la voz en todo momento. "Cada vez que te reclame un aficionado y tú tienes los huevos de decir que por qué te reclaman, dilo siempre, no lo digas cuando se te antoje, sé coherente y dilo siempre", agregó Martinoli.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Si a ti te emputa que te critiquen, dilo siempre, no nomás cuando un día se te ocurrió decirlo. Si estás caliente que cada partido que juegas, que cada partido para el aficionado es una mierda más grande que la otra, dilo siempre, no lo digas y menos cuando vienes de jugar en México, porque la gente siente que la Selección Mexicana ya no es de México, es de los mexicoamericanos o de la gente que vive en Estados Unidos; aquí se vale la expresión pero dilo siempre, no solo cuando estés caliente, porque fue peor lo de San Antonio que lo de Torreón y no escuché a nadie que se quejara", concluyó.