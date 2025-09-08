Italia sufre para vencer a Israel

Italia sufre para vencer a IsraelEn un cierre de infarto, Italia logra superar a Israel y posicionarse por encima en el Grupo I de la Eliminatoria Europea hacia la Copa del Mundo 2026.
Italia consiguió un sufrido y dramático triunfo en el cierre de la Fecha FIFA.
En un juego con un final vibrante, la Nazionale superó 5-4 a su similar de Israel en el Nagyerdei Stadion de Debrecen, Hungría, sede temporal de los partidos del cuadro israelí fungiendo como local.
Con la victoria, Italia le quitó a Israel el segundo puesto del Grupo I de la Eliminatoria Europea rumbo a la Copa del Mundo 2026 por diferencia de goles, ya que ambos suman nueve puntos y están tres unidades por debajo del líder invicto Noruega, que juega mañana contra Moldavia.
