Villa y Roma, sorprendidos en Liga Europa

Sean Dyche logró en su primer partido lo que su predecesor Ange Postecoglou no pudo en ocho encuentros al mando: ganar.

Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Nottingham Forest se mostró concentrado en su actuación, lo que resultó el jueves en una victoria 2-0 sobre el Porto en la Liga Europa.

Fue el primer triunfo del Forest en la competencia y apenas el segundo en general esta temporada, mientras que el Porto fue derrotado por primera ocasión en este período.

Morgan Gibbs-White convirtió desde el punto de penal a los 19 minutos en el City Ground. Igor Jesus duplicó la ventaja con otro penal a los 77.

Dyche, exentrenador del Burnley y Everton, reemplazó a Postecoglou, quien fue despedido con cajas destempladas el sábado, alrededor de 20 minutos después de la derrota en casa del Forest 3-0 ante el Chelsea, que dejó al equipo en la zona de descenso de la Liga Premier .

Postecoglou estuvo en el cargo apenas 39 días y no ganó ninguno de sus ocho partidos al mando.

Roma sorprendida

El equipo checo Viktoria Pilsen anotó dos veces a través de Prince Kwabena Adu y Cheick Souaré en un lapso de dos minutos en la primera mitad para sorprender a la Roma y superarla por 2-1 en el Stadio Olimpico .

El argentino Paulo Dybala redujo la desventaja desde el punto de penal al inicio de la segunda mitad.

En otros duelos, Braga, Lyon y Midtjylland mantuvieron su marcha perfecta.

Kerem Aktürkoglu convirtió un penal para que Fenerbahçe derrotase 1-0 a Stuttgart.

Goles tempranos con tres minutos de diferencia de Jens Odgaard y Thijs Dallinga encaminaron el triunfo 2-1 de Bologna ante el FCSB en Bucarest.

Lille sufrió una derrota en casa por 4-3 ante un PAOK con 10 hombres.

El inicio del partido en casa de Feyenoord contra el Panathinaikos fue cambiado dos veces debido al pronóstico de tormenta antes de que los anfitriones holandeses se impusieran por 3-1.

El Villa se desinfla

Con un gol de Mats Deijl en la segunda mitad, el debutante europeo Go Ahead Eagles completó la remontada para superar 2-1 a Aston Villa en la Liga Europa.

Fue la primera derrota del club de la Liga Premier después de dos victorias en el segundo torneo en nivel de importancia del continente. Esta fue la segunda victoria para el equipo holandés.

Deijl controló el balón con el pecho antes de disparar de zurda para batir al arquero argentino Emiliano Martínez a los 60 minutos en la ciudad holandesa de Deventer.

Evann Guessand anotó temprano desde dentro del área penal tras un centro de Jadon Sancho para poner al Villa por delante a los cuatro minutos. Fue el primer gol del delantero marfileño con su nuevo club.

Mathis Suray igualó tres minutos antes del descanso con un balón bombeado, el primer gol de su equipo en casa en la Liga Europa.