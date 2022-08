Man United llega a acuerdo con Casemiro, que deja al Madrid

FICHAJE RONDARíA LOS 60 MDE

Los clubes no proporcionaron detalles económicos, pero medios españoles publicaron que el acuerdo por el brasileño de 30 años valía más de 60 millones de euros (60,2 millones de dólares).

El Madrid agradeció a Casemiro y lo calificó de leyenda del club. Había estado con el Madrid desde 2013 y lo ayudó a ganar 18 títulos, incluyendo cinco Ligas de Campeones y tres Ligas de España.

El club indicó que le rendirá un homenaje a Casemiro en un evento en el centro de entrenamiento del equipo el lunes.

United, que ha perdido sus dos primeros partidos de la temporada de la Premier, ha ido en busca de un mediocampista central en el mercado desde que se abrió la ventana de transferencia.

CONFERENCIA

El técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, había revelado horas antes que Casemiro deseaba dejar al club español.

En una conferencia de prensa, Ancelotti había dicho que Casemiro estaba en negociaciones para cambiar de club. Nunca mencionó específicamente al United.

"Quiere probar un nuevo desafío y una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho aquí y por la persona que es, tenemos que respetarlo", detalló Ancelotti. "Ahora hay negociaciones y sigue siendo en este momento jugador del Real Madrid, pero su voluntad es salir. Si sale, tenemos recursos para reemplazarlo".

Casemiro, de 30 años, ha jugado con el Madrid desde 2013 y es considerado uno de los mejores mediocampistas de contención del mundo. El mediocampo del Madrid ha sido uno de los mejores del mundo en años recientes, con Casemiro jugando junto a Toni Kroos y Luka Modric.

Casemiro ayudó al club a conquistar cinco títulos de la Liga de Campeones y tres de la Liga española, entre varios otros trofeos.

"No he intentado convencerle, solo le he escuchado porque he hablado con Casemiro en todo este periodo y nos ha ayudado mucho. Escuchando su deseo, no hay manera de volver atrás. Si no se queda, el agradecimiento para él es grande por lo que ha hecho", afirmó el estratega italiano.

Sin embargo, Ancelotti subrayó que el Madrid tendrá reemplazos para Casemiro, entre ellos el joven mediocampista francés Aurélien Tchouaméni, que fue fichado en el reciente periodo entre temporadas. El club cuenta con otros jugadores que también podrían suplir al brasileño, como Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e incluso David Alaba, un defensa que puede jugar en el mediocampo en caso de ser necesario.

Ancelotti dijo que los seis mediocampistas que aún tiene en el plantel serán "suficientes para manejar toda la temporada".

"Estos seis jugadores son muy, muy buenos", agregó el técnico.

Ancelotti dijo que los objetivos de Madrid seguirán siendo los mismos a pesar de la partida de Casemiro.

"Los planes del Real Madrid no cambian", sostuvo. "Los planes son luchar y competir en todas las competiciones, y lo haremos bien con Casemiro y sin él. Dicho esto, todo el mundo reconoce la importancia de este jugador y el cariño que le tenemos".

El Madrid ganó la Champions, la Liga española y la Supercopa de España la temporada pasada. Abrió esta campaña ganando la Supercopa de la UEFA.

Casemiro se unirá a su excompañero Cristiano Ronaldo en el United, aunque el futuro del delantero portugués en el club inglés sigue en duda.