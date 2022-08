Se disculpa 'Chicharito' con niño; aclara tema de la bandera

La imagen del delantero se vio afectada tras revelarse dicho video, y otro en el que tira la bandera de México, temas que abordó en un Instagram Live en el que comentó que las imágenes fueron descontextualizadas.

"El video de cuando estoy saliendo del partido de Dallas y me niego a darle una foto o un autógrafo a un niño, sabemos que es muy desafortunado eso y obviamente le pido mucho perdón a él y a toda su familia.

"Estoy platicando ya con la gente del Galaxy a ver si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, hasta regalarle una camiseta o algo", mencionó.

Expresó que estaba absorto en el resultado del partido, que perdieron ante un rival directo por la clasificación a Playoffs.

"A ver si podemos contactar en el Galaxy a la familia de ese chavo, conocerlos, invitarlos a un partido, lo que sea. Soy un ser humano, soy Javier Hernández y no lo hice porque me sienta más o menos, las emociones están ahí", expresó.

Aclara incidente de la bandera de México

Javier Hernández tiró la bandera de México, que un fan le pasó para que se la firmara, lo que provocó todo tipo de interpretaciones.

El jugador no ha sido convocado a la Selección Mexicana desde la polémica en septiembre de 2019. Aclaró el suceso y comentó que hay mucha gente que se aprovecha de situaciones así para juzgarlo sin siquiera conocerlo.

"Fue el de la bandera (el primer video que salió de contexto). Obvio que lo vi y platiqué con mi familia y mi gente. Decidí no firmar la bandera y después de eso, de verdad no sabía que yo la tenía agarrada, según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó, no es que la tire, sino que la quiero mover para irme firmando más cosas, desafortunadamente la bandera se cayó al piso y ni cuenta me di.

"No quiero que esto sea un juicio o cuestionamiento como mi patriotismo y el amor que le tengo a mi País", expresó

Justo este viernes, Hernández fue elegido por la MLS como capitán para el All-Star Game contra las figuras de la Liga MX, partido a disputarse el próximo miércoles.

"Voy a tener la dicha, el honor, la fortuna de ser el capitán en el juego de la MLS contra las estrellas de la Liga MX, no es dientes para afuera, esto no me hace más importante en ese equipo ni mucho menos, la recibiré (la distinción) con mucho respeto y responsabilidad", mencionó.