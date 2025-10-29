Santiago Giménez continúa sin anotar

Santiago Giménez volvió a ser titular en la visita del Milan al Atalanta, duelo que terminó en empate (1-1), y de nueva cuenta se fue sin marcar gol. Además, salió —tras un fuerte golpe— a los 62 minutos de juego.

Han pasado nueve jornadas desde que comenzó la Serie A de Italia y el delantero mexicano aún no se hace presente en el marcador. A pesar de esto, el atacante surgido de Cruz Azul cuenta, hasta el momento, con toda la confianza del cuerpo técnico y la directiva rossoneri.

El marcador lo abrió el conjunto milanista con un tanto de Samuele Ricci, apenas al inicio del encuentro (4´). A los nueve minutos, Santi fue amonestado por una dura falta.

El primer tiempo fue de mucha lucha y pocas posibilidades de gol, hasta que el británico Ademola Lookman igualó para el equipo local (35´), y el partido volvió a entrar en una etapa de lucha férrea en el mediocampo.

En el segundo tiempo, a los 62 minutos, Santiago Giménez recibió una fuerte falta que propició su sustitución por el inglés Ruben Loftus-Cheek. Hasta el momento no se han dado informes sobre el estado del delantero mexicano ni si el golpe lo mantendrá fuera del terreno de juego por un largo periodo.

Después de este resultado, el Milan se coloca en la tercera posición del calcio, con 17 unidades. Se espera que el canterano de Cruz Azul sea citado para los próximos juegos de la selección mexicana en noviembre.



