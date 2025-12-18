Santiago Giménez es operado y causa baja

El mexicano Santiago Giménez, delantero del Milan, se sometió este jueves a una operación en el tobillo derecho que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante, al menos, el próximo mes y medio, informó el club.

El "Bebote" no disputó los últimos ocho duelos y no pisa el verde desde el pasado 28 de octubre, cuando fue sustituido ante el Atalanta por las molestias en el tobillo derecho que arrastra desde entonces.

¿Qué impacto tendrá la baja de Santiago Giménez en el Milan?

Su proceso de recuperación pareció concluir hace dos semanas, cuando Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, anunció que había recibido la aprobación médica. Sin embargo, su vuelta al campo nunca terminó de concretarse.

De hecho, fue el propio Allegri el que desveló que la operación se llevaría a cabo este jueves. Los tiempos de recuperación estimados son de unas 6 u 8 semanas.

Detalles sobre la operación de Santiago Giménez y su recuperación

En ese contexto aparece la posibilidad de que el Milan acuda al mercado invernal para reforzar la delantera, con el alemán Niklas Fullkurg, del West Ham.

El único gol de Giménez en lo que va de curso fue en la Copa Italia ante el Lecce, el pasado 23 de septiembre.

Milan busca refuerzos tras la lesión de Santiago Giménez

El Milan se mide al Nápoles en las semifinales de la Supercopa italiana. En la otra parte del cuadro, Bolonia e Inter de Milán pugnan por el otro hueco en la gran final del lunes 22 de diciembre.