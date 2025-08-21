Medidas de seguridad en estadios de la Liga MX para prevenir la violencia

La Liga MX y la FMF anunciaron medidas para reducir la violencia al interior y exterior de los estadios luego de la sangrienta jornada anterior.

Los organismos y las autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno buscan redoblar los operativos en el marco de los juegos de futbol.

Una vez mas, se intentara que la violencia en los estadios pueda ser tipificada como delito grave. Al endurecer la legislacin se intentara inhibir los actos delictivos.

En la Fecha 5, hubo incluso una persona muerta, pero la Liga MX aclaró que el deceso ocurrió en la vía pública y no en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc; la situación se habrá derivado de una riña entre franeleros. Un total de 34 aficionados fueron desalojados. Cuatro abonados (tres del Estadio de los Tigres y uno del de Chivas) fueron vetados de los respectivos inmuebles.

Tres personas siguen bajo proceso luego de su detención en el Universitario.

"La Comisin Disciplinaria abrió investigación derivada de los reportes de los Comisarios, en los tres estadios mencionados, y emitir· las sanciones que correspondan.

"Se fortalecerán los trabajos en la generación de Insumos de Inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas", informaron.

La Disciplinaria se ha quedado corta en las sanciones tras actos de violencia, pero se prometió un cambio.