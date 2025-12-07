Mohamed Salah pone en duda su futuro en Liverpool

Mohamed Salah sembró dudas sobre su futuro en el Liverpool el sábado, al decir que siente que el campeón de la Liga Premier lo ha "culpado injustamente". Salah se pronunció después de ser descartado por tercer partido consecutivo y se quedó en el banquillo del empate 3-3 del Liverpool ante Leeds. "Estoy muy, muy decepcionado, para ser honesto. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada", manifestó. "Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa."