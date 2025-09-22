Ousmane Dembélé se corona con el Balón de Oro 2025

Sus ojos reflejaban la inmensa ilusión que tenía porque su nombre estuviera dentro del sobre ganador.

Desde que Ousmane Dembélé escuchó que le quedaba un solo oponente, su rostro cambió, respiró profundamente y esperó pacientemente a que Ronaldinho revelara al vencedor del Balón de Oro 2025. La gloria estaba cerca, pero tenía que haber suspenso para alcanzarla.

Con esa sonrisa que lo caracteriza, el astro brasileño abrió el sobre, miró al público y pronunció el nombre del extremo francés del Paris Saint-Germain.

El Teatro del Chatelet de París estalló en algarabía. La lluvia de aplausos no se hizo esperar y acompañó al "Mosquito" durante su ascenso al escenario, para recibir el galardón de la revista France Footbal que lo cataloga como el mejor futbolista del mundo.

Inmediatamente, el campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018 se acercó a sus compañeros del PSG que estaban presentes, para compartir su momento de gloria. Se tomó el tiempo de agradecerles por lo que conquistaron juntos la temporada pasada.

Ousmane subió al escenario y su fundió en un afectuoso abrazo con Ronaldinho antes de recibir el trofeo.

Ya con el codiciado premio en su poder, lo primero que hizo fue besarlo y, después, no logró contenerse y rompió en llanto. El momento se volvió aún más inolvidable con la presencia de su madre en el escenario.

Sólo Dembélé es consciente de todo lo ha superado en su carrera, marcada por altibajos, para poder vivir este momento.

Con argumentos estadísticos, el atacante galo superó en las votaciones a Lamine Yamal, el extremo español del Barcelona que soñaba con convertirse en el jugador más joven en ganar el premio. No lo consiguió y no pudo evitar demostrar su malestar con la decisión.

Con el PSG, el "Mosquito" lo ganó, prácticamente, todo: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Champions League.