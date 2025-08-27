Anda Santos de Brasil tras Rómulo de Tigres

El Santos de Brasil quiere repatriar a Rómulo Zwarg. Luego de que este martes saliera en Brasil la información de que el Santos pretendiera los servicios del contención de los Tigres, una fuente auriazul confirmó el interés, sin embargo, por ahora, Rómulo no saldría de los felinos.

"Es real el interés, ya ofrecieron millones por él, pero por ahora no tenemos en mente que salga", reveló una fuente allegada a la directiva de los felinos.

De acuerdo a un periodista brasileño que cubre al Santos, el mítico cuadro ofreció 30 millones de reales brasileños a los Tigres, unos 5.5 millones de dólares.

Rómulo llegó a los auriazules hace poco menos de un año, procedente del Internacional de Porto Alegre.

El brasileño juega de contención y en los felinos también ha sido utilizado como zaguero central.

Suma 20 partidos jugados entre Liga MX y Leagues Cup; ha resultado confiable para el técnico Guido Pizarro, quien lo puede usar en la zaga o en medio campo.

El cierre de registros ante la FIFA es el viernes 12 de septiembre, fecha límite para movimientos entre los clubes o contrataciones de jugadores en categoría libre (sin contrato).







