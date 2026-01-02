Roberto Carlos sale del hospital en Brasil tras procedimiento cardíaco

El exastro de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, fue dado de alta del hospital tras someterse a una cirugía cardíaca esta semana.

El Hospital Vila Nova Star hizo el anuncio el viernes sin dar más detalles.

A Roberto Carlos, de 52 años, se le detectó una obstrucción cardíaca el lunes y se le recomendó realizarse una angioplastia coronaria el mismo día. El procedimiento es mínimamente invasivo y ensancha las arterias del corazón que están bloqueadas o estrechadas.

¿Qué sucedió con Roberto Carlos tras la cirugía cardíaca?

El exdefensa fue inicialmente ingresado en cuidados intensivos debido a protocolos médicos.

Detalles sobre la cirugía cardíaca de Roberto Carlos

Roberto Carlos, uno de los laterales izquierdos más ofensivos de todos los tiempos, ganó 125 partidos con la selección de Brasil y jugó durante 11 años en el Madrid. Fue miembro de los equipos de Brasil en la Copa del Mundo que llegaron a la final en 1998 y ganaron en 2002. También ayudó a Brasil a ganar la Copa América en 1997 y 1999.