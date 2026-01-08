Pumas oficializa la llegada de Robert Morales

El quinto refuerzo de Pumas llegó. Robert Morales, delantero uruguayo que formó parte del bicampeonato que los Diablos Rojos de Toluca conquistaron en diciembre, portará los colores azul y oro para el torneo Clausura 2026.

A través de redes sociales, la escuadra capitalina confirmó la llegada de Morales, quien firmó su contrato en las instalaciones de Cantera: "Nuevo reto, misma pasión. Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso. Listo para defender el azul y oro con orgullo", se lee en su mensaje de bienvenida.

Detalles del fichaje de Robert Morales

En el pasado Apertura 2025, el futbolista uruguayo disputó 20 partidos con la playera de Toluca, donde sumó tres goles en la fase regular del torneo ante Santos Laguna y el Atlético de San Luis. Sin embargo, la presencia de Paulinho —tricampeón de goleo con los Diablos Rojos en el balompié mexicano— provocó que su actividad con el equipo escarlata disminuyera.

Impacto de Robert Morales en el equipo Pumas

Antes de que la directiva auriazul oficializara su llegada, el estratega Efraín Juárez adelantó que el delantero uruguayo participó este jueves en su primer entrenamiento con Pumas.

Otros refuerzos de Pumas para el Clausura 2026

Cabe recordar que, además de Robert Morales, Pumas se reforzó con los fichajes de Juninho Vieira, César Garza, Antonio León y Jordan Carrillo para dejar atrás la eliminación que sufrieron ante Pachuca en el Play-In del Apertura 2025.