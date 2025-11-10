Lewandowski firma triplete

Robert Lewandowski anotó un triplete para ayudar al Barcelona a recortar distancia al líder Real Madrid en La Liga española el domingo.

Después de que el Madrid fuera contenido por el Rayo Vallecano con un empate 0-0 —su segundo tropiezo consecutivo tras la derrota en la Liga de Campeones ante Liverpool— Lewandowski y Lamine Yamal lideraron al Barcelona a una victoria 4-2 en el Celta de Vigo, acercando al club catalán a tres puntos del liderato.

Villarreal, que venció 2-0 al Espanyol el sábado para su tercera victoria consecutiva en La Liga, se mantuvo en el tercer lugar, a cinco puntos del Madrid. El Atlético de Madrid, que venció 3-1 a Levante en casa el sábado, quedó cuarto, a seis puntos de la cima.

Los problemas defensivos del Barça continuaron —ha concedido 16 goles en sus últimos ocho partidos y no ha mantenido su portería a cero desde septiembre— pero el ataque volvió a asegurar la victoria del equipo como visitante.

"Hemos cometido algunos errores, pero lo hicimos mucho mejor en la segunda mitad, con más control del balón y del juego, y defendimos mucho mejor", señaló el técnico azulgrana Hansi Flick.

El resultado detuvo la racha de cinco victorias consecutivas de Celta en todos los torneos.

Fue una primera mitad frenética en Vigo, con Celta remontando dos veces tras los primeros dos goles de Lewandowski. Yamal adelantó a los visitantes en el tiempo de descuento de la primera mitad, y Lewandowski selló la victoria a los 73 minutos.

Lewandowski, quien se ha perdido tiempo de juego esta temporada debido a una lesión, no había marcado para el Barça desde septiembre en una victoria de liga contra la Real Sociedad.

"Al final estamos muy contentos porque ganamos un partido muy difícil", dijo Lewandowski. "Aquí siempre es difícil jugar".

Sergio Carreira y Borja Iglesias marcaron para Celta.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad tras recibir una segunda tarjeta amarilla.







