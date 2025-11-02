¿Un empate con sabor a victoria?El Atlas consiguió sellar un 0-0 frente al Toluca en el Estadio Jalisco, resultado que permite a los Rojinegros seguir soñando
El Atlas consiguió sellar un 0-0 frente al Toluca en el Estadio Jalisco, resultado que permite a los Rojinegros seguir soñando con meterse al Play-In, mientras que los mexiquenses dejan ir —por ahora— el liderato. El visitante tuvo amplio dominio durante los 90 minutos, pero no se reflejó en el marcador. Los Diablos Rojos generaron varias oportunidades para mecer las redes de los Zorros, no las capitalizaron.
