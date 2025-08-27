Ya hay fechas para Repechaje en Monterrey y Guadalajara

El jueves 26 y domingo 29 de marzo serán los días en que se jueguen en tierras regias la Semifinal y Final del Repechaje, mientras que en la sede de Guadalajara los partidos serán los días 27 y 30 del mismo mes.

Aquí se publicó el 8 de agosto que de la sede regia, así como la de Guadalajara, saldrían los últimos dos boletos para el Mundial 2026, el cual contará con 48 equipos. Se espera que en próximos días la FIFA haga oficial lo anterior

La semana oficial de actividades del Repechaje será del 23 al 31 de marzo del próximo año, con el eliminación directa entre seis selecciones que buscarán los últimos dos boletos.

De esas seis selecciones nacionales que participarán, la única que ya tiene su lugar en el Repechaje es la de Nueva Caledonia, de la Confederación de Futbol de Oceanía.

Los restantes cinco participantes de la Repesca se definirán entre septiembre y noviembre de este año, una vez que culminen los clasificatorios de las confederaciones.

Dichas selecciones surgirán del Playoff de Asia y África; los dos mejores segundos lugares de la Ronda Final de la Concacaf y uno más de la Conmebol, que será el que se ubique en el séptimo puesto al término de la Eliminatoria. La UEFA no participará en la repesca, ya que esa confederación cuenta con la mayor representación para el Mundial con 16 lugares directos.

Aunque todavía no se dan los detalles del Repechaje, se espera que tras definirse los seis participantes, dos sean ranqueados y avancen directo a una de las dos Finales que se jugarán en Monterrey y Guadalajara.

Los restantes cuatro equipos disputarán las dos Semifinales que se jugarán en cada ciudad, para luego buscar el boleto con el país ya ranqueado.

La Copa del Mundo 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

La sedes en el México son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

En el "Gigante de Acero" se realizarán cuatro encuentros: 3 de Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.



