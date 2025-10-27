Real Madrid puso fin a sus penurias

El Real Madrid finalmente puso fin a sus recientes penurias contra el Barcelona en un tenso clásico que culminó con los jugadores de ambos equipos encarándose.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham firmaron los goles para que el Madrid derrotase el domingo 2-1 al Barça en el primer clásico de la temporada y poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el rival catalán.

La victoria en casa incrementó la ventaja del Madrid sobre los azulgranas en la cima de La Liga española, ahora de cinco puntos después de 10 fechas.

Se produjo un breve altercado entre los jugadores del banquillo de ambos equipos después de que el barcelonista Pedri fuera expulsado justo antes del silbatazo final. La pelea continuó al cabo del encuentro, con los astros Vinicius Junior del Madrid y Lamine Yamal del Barça, éste último anulado por los los defensores del Madrid durante el partido— entre los involucrados.

"Es parte de la tensión del momento. Estos piques, tánganas, han pasado mucho en otros clásicos", dijo Xabi Alonso, el técnico del Madrid.

Vinicius y Lamine —cuyos comentarios previos al partido molestaron a algunos aficionados del Madrid— intercambiaron palabras un par de veces durante el duelo Vinícius gesticuló contra Lamine, usando sus manos para insinuar que la estrella del Barcelona hablaba demasiado.

"Hablar es barato", publicó Bellingham en Instagram después del partido.

El volante inglés lo calificó como "un partidazo de todo el equipo".

"Esta victoria es también para los fans", dijo Bellingham a Real Madrid TV. "El año pasado jugamos mal en los grandes partidos y hoy esta victoria ha sido para todos".

Al final, Lamine se encaró con dos rivales: el arquero Thibaut Courtois y el defensor Dani Carvajal. Andry Lunin, portero suplente del Madrid, fue expulsado tras el altercado. Vinícius fue uno de los jugadores que recibió una tarjeta amarilla.

Vinícius estaba visiblemente molesto cuando fue reemplazado por Rodrygo al 72. Se dirigió directamente al vestuario antes de reunirse con sus compañeros en el banquillo unos minutos después.

"Dentro de la plantilla hay distintas personalidades. Ahora disfrutaremos y, en su momento, vamos a hablar en el vestuario", señaló Alonso.

Mbappé, quien falló un penal en la segunda mitad, adelantó al Madrid al promediar el primer tiempo. Eso ocurrió después de que el VAR revirtiera una penal y un gol para los locales en los primeros 15 minutos en el estadio Santiago Bernabéu.

El astro francés abrió el marcador a los 22 minutos tras una asistencia de Bellingham. El Barça igualó a través de Fermín López a los 38 y Bellingham sentenció el encuentro a los 43.

Tras la reanudación, el arquero azulgrana Wojciech Szczesny detuvo el penal de Mbappé.

El Madrid ha ganado 12 de 13 partidos esta temporada. Su único revés fue la derrota 5-2 de visita al Atlético de Madrid en La Liga en septiembre.

Fue la tercera derrota de la temporada para el Barça en todas las competiciones. También había perdido este mes 2-1 ante el Paris Saint-Germain en casa en la Liga de Campeones y 4-1 en Sevilla en La Liga.

Fue el tercer partido de Lamine después de estar inactivo a una lesión del pubis. El joven atacante no pudo hacer mucho al verse absorbido por la marca del zaguero merengue Álvaro Carreras.

Mbappé se afianzó como máximo anotar del campeonato, con 11 conquistas, al culminar a placer un contragolpe tras una exquisita asistencia Bellingham. Fue el 16to gol de Mbappé en sus últimos 13 partidos con club y selección.

El Barça igualó tras un error del centrocampista merengue Arda Guler, quien perdió la posesión cerca del área permitiendo a Marcus Rashford hacer una carrera por el lado izquierdo y encontrar a López para un fácil remate desde cerca.

Bellingham adelantó nuevamente al Madrid cinco minutos después, encontrando la red a boca de harro después de que el defensor madrista Éder Militão cabeceara el balón hacia el arco tras otra buena carrera y centro de Vinicius.

Bellingham, quien se perdió la primera parte de la temporada debido a una lesión en el hombro, había anotado su primer gol de la temporada el miércoles en la victoria del Madrid 1-0 sobre la Juventus en la Liga de Campeones.

También estuvo involucrado en la jugada que provocó al penal fallado por Mbappé —una mano del defensor del Barcelona Eric García mientras intentaba contener a Bellingham dentro del área.

A Mbappé el anularon un gol por fuera de juego en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El Madrid fue premiado con un penal a los dos minutos de juego tras una carrera de Vinicius dentro del área, pero la decisión fue revertida por el VAR.

Los locales gritaron gol unos 10 minutos después cuando Mbappé encontró la red con un disparo de larga distancia, pero el VAR intervino nuevamente para dictaminar que estaba adelantado cuando recibió el balón.

Pedri fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad tras una entrada sobre Aurélien Tchouaméni.



