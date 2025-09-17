Arranca Real Madrid ganando con penales

Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Pese a que Timothy Weah (22´) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29´ y 81´), que allanan el camino en Champions a los blancos.

El conjunto francés, visiblemente nervioso -a Gerónimo Rulli casi se le cuela una pelota en su propia portería-, no lograba pasar de su campo por la presión madridista en los primeros instantes.



