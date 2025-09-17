Arranca Real Madrid ganando con penales

Arranca Real Madrid ganando con penalesKylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid
Kylian Mbappé rescató una vez más al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Liga de Campeones.
Pese a que Timothy Weah (22´) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29´ y 81´), que allanan el camino en Champions a los blancos.
El conjunto francés, visiblemente nervioso -a Gerónimo Rulli casi se le cuela una pelota en su propia portería-, no lograba pasar de su campo por la presión madridista en los primeros instantes.
EL MAÑANA RECOMIENDA