Kylian Mbappé pide reacción en el Real Madrid

El Real Madrid empató este domingo (1-1) ante el Girona, un resultado que lo dejó en el segundo puesto de la clasificación del torneo por detrás del FC Barcelona.

Con el empate, pocos jugadores hablaron; uno de ellos fue el francés Kylian Mbappé, quien no dudó en aceptar el mal momento colectivo del equipo de Xabi Alonso. El galo, quien desde su llegada se ha convertido en un referente de la institución y la figura que aparece en los momentos más esperados, no dudó en levantar la voz y dejar un mensaje a sus compañeros para pedir más compromiso.

"Por supuesto que no es el resultado que queríamos esta noche. Pero LaLiga sigue y aún queda mucho por delante. Tenemos que cambiar esta dinámica y demostrar quiénes somos como equipo", escribió Mbappé.

El jugador francés, quien marcó el gol del empate tras una espectacular definición en un penalti, está firmando una campaña espectacular con el Real Madrid en la temporada 2025-2026.

¿Cuál es el rendimiento de Kylian Mbappé?

En LaLiga, el delantero francés suma 13 goles y 3 asistencias en 13 partidos, con un promedio superior a un gol por encuentro. En la Champions League, su impacto ha sido aún más contundente: 9 goles en apenas 5 partidos, demostrando su capacidad para brillar en escenarios de máxima exigencia. Sumando todas las competencias, Mbappé registra 27 goles y 6 asistencias en 22 encuentros.