Mbappé y Kane brillan en triunfos de Real Madrid y Bayern en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé firmó una tripleta y Harry Kane estampó un doblete, con lo que los gigantes europeos Real Madrid y Bayern Múnich se apuntaron el martes victorias aplastantes ante debutantes en la Liga de Campeones.

El Madrid no dejó entrever cansancio alguno por su largo viaje a Kazajistán al vapulear 5-0 a Kairat Almaty. El Bayern arrasó 5-1 a Pafos en Chipre.

Tottenham necesitó un gol en propia puerta en los últimos minutos para escapar de Bodø/Glimt con un empate 2-2.

Liverpool sucumbió 1-0 de visita a Galatasaray después de que el VAR revirtió una decisión de penal a los 88 minutos.

Los jugadores locales se enfurecieron cuando Wilfried Singo fue penalizado por una aparente falta sobre Ibrahima Konaté. Sin embargo, las repeticiones mostraron que el defensor de Costa de Marfil tocó el balón antes que el pie de Konaté. El penal temprano de Victor Osimhen fue suficiente para la victoria de Galatasaray.

El Atlético de Madrid marcó cinco goles por segundo encuentro seguido, esta vez para despachar 5-1 al Eintracht de Fráncfort. Diego Simeone, el técnico del Atlético, observó el duelo desde las gradas del Estadio Metropolitano al purgar su suspensión por un altercado con un aficionado de Liverpool en la primera fecha del torneo continental.

José Mourinho lanzó un beso a los seguidores de Chelsea en su regreso a Stamford Bridge con Benfica, su nuevo equipo. Sólo un jugador de Benfica anotó, pero fue un autogol de Richard Ríos que decidió el resultado, 1-0 a favor de Chelsea, que acabó con 10 hombres tras la expulsión de João Pedro cerca del final.

El Olympique de Marsella dio cuenta 4-0 del visitante Ajax, y el delantero argentino Lautaro Martínez facturó dos goles en la victoria 3-0 del Inter de Milán como local ante Slavia Praga.

Atalanta remontó para vencer 2-1 a Club Brujas.

Debut memorable de Bodø/Glimt en casa

El campeón de Noruega, que juega en el Círculo Polar Ártico estuvo muy cerca de reclamar una victoria sobre Tottenham en su primer partido en casa en la fase principal de la competición.

Kasper Høgh lanzó un penal por encima del travesaño a los 35 minutos, pero Jens Petter Hauge curvó un excelente disparo dentro del segundo palo para enloquecer a los aficionados locales a los 53.

Hauge anotó otro gol brillante a los 66, dos minutos antes de que Micky van de Ven anotara con el primer tiro a puerta de Tottenham.

Ello encendió la reacción de los visitantes, que finalmente fue recompensada con el disparo de Archie Gray, atajado antes de rebotar en un Jostein Gundersen que retrocedía, para adentrarse en el arco.

Mbappé lidera al Madrid

El Madrid, el equipo más laureado del torneo con sus 15 trofeos de campeón, viajó casi 6.500 kilómetros para jugar en la ciudad kazaja de Almaty, el primer partido en casa de Kairat en una Liga de Campeones.

Mbappé puso las cosas en su lugar al convertir un penal a los 25 minutos después de que el portero Sherkhan Kalmurza derribó al atacante argentino Franco Mastantuono. El astro francés consiguió su segundo tanto después del descanso cuando el portero Thibault Courtois sorprendió a la defensa de Kairat con un despeje largo. Mbappé elevó el balón sobre Kalmurza.

Arda Güler asistió a Mbappé para su tercer gol a los 73 minutos, cuando el atacante galo completó su cuarta tripleta en la competición. Solo Robert Lewandowski (6) y Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (8) tienen más.

El suplente Eduardo Camavinga anotó su primer gol en la competición diez minutos después, y el también sustituto Brahim Díaz completó la goleada en el tiempo de descuento.

Otra exhibición de 5 estrellas del Atlético

Atlético le marcó cinco goles al Madrid, su rival metropolitano, el fin de semana y siguió con otros cinco contra un abrumado equipo de Fráncfort.

"Fue realmente impresionante lo que hizo el Atlético", reconoció el técnico del club alemán, Dino Toppmöller.

Giacomo Raspadori abrió el marcador temprano, Robin Le Normand consiguió el segundo, y el argentino Julián Alvarez superó al defensor alemán Robin Koch para asistir a Antoine Griezmann antes del descanso.

Griezmann celebró lo que fue su gol número 200 para el club. Levantó su camiseta para mostrar el número 200 y el nombre "Grizi" ante la adoración de los aficionados.