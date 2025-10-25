A resurgir Real Madrid

El Real Madrid y un Kylian Mbappé a tope reciben el domingo al Barcelona con el objetivo de responder a sus rivales tras perder los cuatro clásicos la temporada pasada.

Mbappé ha anotado 10 goles en nueve fechas en La Liga y lidera la tabla de artilleros con cuatro más que su perseguidor más cercano. El astro francés también suma cinco goles en la Liga de Campeones durante los dos primeros meses de la campaña.

El Barcelona desembarcará en el estadio Santiago Bernabéu atribulado por varias bajas en el ataque por culpa de lesiones. Su técnico Hansi Flick verá el encuentro desde un palco después de recibir una tarjeta roja por protestar en la última jornada.

Lamine Yamal será titular para los visitantes tras disputar dos partidos desde su regreso de una rebelde lesión en la ingle. Sin embargo descartaron al goleador Robert Lewandowski debido a una lesión en el muslo y el delantero brasileño Raphinha está en duda.

Partidos clave

Todas las miradas estarán centradas con la interrogante sobre si el técnico Xabi Alonso saque al Madrid de su bache contra el Barcelona.

El Barça barrió la serie de cuatro clásicos en todas las competiciones la temporada pasada con un marcador combinado de 16-7.

Los azulgranas arrasaron 4-0 en Madrid por La Liga para iniciar esa racha. Luego ganaron 5-2 en la Supercopa de España, 3-2 en la final de la Copa del Rey, y nuevamente 4-3 en el tramo final de La Liga.

"El año pasado salió bien. Ahora los equipos han ido evolucionando, pero si tocamos cuatro cositas, podemos mejorar", afirmó Pau Cubarsí, el zaguero central del Barça.

A media semana en la Liga de Campeones, el Madrid superó 1-0 a la Juventus con un gol de Jude Bellingham. Pero el equipo de Alonso fue humillado 5-0 por el Atlético de Madrid en el derbi liguero el mes pasado.

Por su parte, el Barcelona llega tras una victoria de 6-1 contra el Olympiakos con una tripleta de Fermín López y otros dos goles de Marcus Rashford.

El Madrid lidera La Liga con una ventaja de dos puntos sobre el campeón defensor Barcelona.

"Ambos equipos llegan bien, así que va a ser un gran partido", afirmó Thibaut Courtois, el arquero del Madrid. "Después de haber perdido varios partidos contra ellos el año pasado, este año podemos ganar para poder abrir una brecha. Va a ser un gran juego. Esperamos una victoria, siempre con respeto hacia ellos".

El Villarreal y el Atlético, tercero y cuarto en la tabla, buscarán cerrar la brecha en la cima. El Villarreal visita a Valencia el sábado, mientras que el Atlético visitará el lunes al quinto clasificado Real Betis, con ambos igualados en puntos.

Fuera de acción

Además de Lewandowski, el Barcelona no contará con el centrocampista lesionado Dani Olmo y el guardameta Joan García. Wojciech Szczesny estará en la portería.

Flick dijo la semana pasada que espera que Raphinha se recupere de una lesión en la pierna a tiempo para el partido. Ferran Torres estuvo en la convocatoria de Barcelona para el partido contra el Olympiakos, pero no salió del banquillo después de haber estado brevemente fuera por un problema en la pierna.

El Madrid no contará con los defensores lesionados Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.

Fuera del campo

El clásico llega mientras La Liga lamenta el colapso de los planes para celebrar un partido de temporada regular entre Barcelona y Villarreal en Miami en diciembre.