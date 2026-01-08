Supercopa 2026: cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Atlétic

CIUDAD DE MÉXICO.- La Supercopa de España regresa a la actividad este jueves en busca de sus finalistas de la edición 2026 y ofrece a los fanáticos un duelo de pronóstico reservado.

¿Cómo se preparan Real Madrid y Atlético de Madrid para el duelo?

Luego de arduas fases de eliminación, el emblemático torneo ibérico presenta una nueva edición del derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes se enfrentarán en la fase de semifinales.

El juego se realizará en Yeda, Arabia Saudita, y muestra al combinado de Xabi Alonso como favorito, después de derrotar con superioridad (5-1) al Betis en la Liga, resultado que devolvió la confianza a la afición y colocó al equipo blanco a cuatro puntos del FC Barcelona.

Por otro lado, el Atlético de Madrid, que marcha cuarto en la campaña con 38 unidades, espera recobrar la memoria tras empatar (1-1) ante la Real Sociedad.

Detalles sobre la transmisión y horarios del partido

El ganador del duelo podrá acceder al juego por el título, un lugar en el que ya se encuentra el FC Barcelona, que hace unas horas derrotó con autoridad (5-0) al Athletic Club, con una destacada actuación de Raphinha.

HORARIOS Y CANALES PARA VER EL JUEGO

Fecha: 8 de enero

Hora: 13:00 hrs

Transmisión: Sky Sports.

Impacto del resultado en la clasificación de la liga

Este enfrentamiento no solo es crucial para la Supercopa, sino que también puede influir en la dinámica de la Liga Española, donde ambos equipos buscan consolidar su posición en la tabla.