Champions League: Horario y canales para Jornada 7

El Real Madrid busca en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Liga de Campeones, ante un Mónaco de ingrato recuerdo para el madridismo, la paz social en el Santiago Bernabéu tras el juicio público con silbido a los jugadores frente al Levante y un paso de gigante para acabar entre los ocho primeros la fase de liguilla, con acceso directo a los octavos de final.

La mejoría del Real Madrid, que cerró su bache de resultados que impulsó una crisis tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y caer eliminado de la Copa del Rey por un rival de menor categoría como el Albacete, la mide el Mónaco en el Bernabéu. El partido del reencuentro de Kylian Mbappé con el equipo que le lanzó al estrellato y en el que comenzó a asombrar con sus virtudes.

¿Cómo afecta el regreso de Kylian Mbappé al partido?

El triunfo en la locura que fue el estadio madridista contra el Levante y el posterior pinchazo del Barcelona en Anoeta cambian el paso de un Real Madrid que está a un punto del líder en LaLiga y tiene en su mano la clasificación directa en la Champions League.

Séptimo clasificado, en su mano está dejar prácticamente asegurado el 'top 8' con un triunfo antes de cerrar la fase de liga visitando a Jose Mourinho y su Benfica en Portugal. Le permitiría a Arbeloa tener tiempo para trabajar los cambios que quiere inculcar en el equipo. Ya sin Copa del Rey entre semana y con la opción de evitar dos partidos de repesca en la Liga de Campeones que el curso pasado depararon el fraticida duelo ante el Manchester City.

Detalles sobre la clasificación del Real Madrid en Champions

Esta penúltima jornada iniciará con nueve interesantes partidos que aquí te dejamos.

FC Kairat vs Club Brujas/ 09:30 horas/ FOX y FOX One

Bodo/Glimt vs Manchester City/ 11:45 horas/ TNT y HBO Max

Villarreal vs Ajax/ 14:00 horas/ HBO Max

Inter Milan vs Arsenal/ 14:00 horas/ FOX One

Tottenham vs Borussia Dortmund/ 14:00 horas/ FOX y FOX One

Real Madrid vs AS Monaco/ 14:00 horas/ TNT y HBO Max

Sporting de Lisboa vs PSG/ 14:00 horas/ Space y HBO Max

Olympiacos vs Bayer Leverkusen/ 14:00 horas/ HBO Max

Copenhague vs Napoli/ 14:00 horas/ FOX One

Acciones de Álvaro Arbeloa en su debut en la Champions

El Real Madrid se enfrenta a un desafío crucial en su camino hacia la clasificación en la Champions League, y la actuación de Arbeloa será clave para el futuro del equipo.