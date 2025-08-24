Vinícius Júnior y Mbappé lideran victoria del Real Madrid en La Liga

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, comenzó con Vinícius Júnior en el banquillo para el partido de La Liga española en Oviedo el domingo, pero la estrella brasileña aún jugó un papel decisivo al entrar en la segunda mitad, creando un gol y anotando otro en la victoria 3-0 para el Madrid.

El delantero francés Kylian Mbappé consiguió un doblete para el Madrid.

El Madrid es uno de los tres únicos clubes hasta ahora con un récord del 100% después de dos partidos, pero el primer lugar fue tomado por el Villarreal, que anotó cinco sin respuesta en una aplastante victoria sobre el Girona.

Osasuna derrotó 1-0 al Valencia, y la Real Sociedad remontó dos goles para compartir los puntos en casa con el Espanyol en un empate 2-2.

Vinícius fue reemplazado en el cuadro titular por su compañero brasileño Rodrygo, quien comenzó un partido competitivo por primera vez desde el debut del Madrid en la Copa Mundial de Clubes en junio, y estuvo cerca en un par de ocasiones en una primera mitad dominada por los visitantes.

Pero fue otro delantero estrella quien rompió el empate ocho minutos antes del descanso, con Mbappé controlando hermosamente un pase de Arda Güler antes de girar y disparar un tiro bajo al rincón lejano.

El Real tuvo 17 tiros en la primera mitad contra solo uno del recién ascendido Oviedo y otro gol siempre parecía probable. Llegó siete minutos antes del final cuando Vinícius, quien reemplazó a Rodrygo después de 63 minutos, robó la posesión en el mediocampo antes de asistir a Mbappé para dirigir otro disparo bajo para su segundo tanto.

Vinícius hizo el 3-0 en el tiempo de descuento con un acabado seguro después de un rápido contraataque.

Hat trick de Tajon Buchanan para el Villarreal

El Villarreal venció al Girona 5-0 para liderar la liga por delante del campeón defensor Barcelona y el Madrid.

El mediocampista canadiense Tajon Buchanan anotó un hat trick, y Rafa Marín y el exdelantero del Arsenal Nicolas Pepe anotaron uno cada uno, mientras el equipo local superó a los visitantes, que estaban 4-0 abajo al descanso.

El Girona no tiene puntos en sus dos primeros partidos y ya tiene una diferencia de goles desalentadora de -7.

El resultado marcó un hito para el Villarreal de Marcelino García Toral, pero fue rápido en moderar cualquier euforia.

"Son solo dos partidos y el calendario significa que los jugamos ambos en casa", dijo. "Esto es un proceso. Estoy orgulloso y agradecido con los jugadores, ha sido un verdadero placer. Pero esto es efímero. Tomaremos una copa de vino con la familia y seguiremos trabajando."

Osasuna gana en casa

El nuevo entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, consiguió su primera victoria en casa cuando Ante Budimir una vez más demostró ser un activo clave para el equipo del País Vasco en una victoria 1-0 sobre el Valencia.

El magnífico cabezazo de Budimir en el noveno minuto fue la diferencia entre los equipos, aunque el equipo local recibió una ayuda del capitán del Valencia, José Gayà, quien se disculpó con los seguidores después de ser expulsado a mitad de la primera mitad por derribar a Víctor Muñoz mientras corría hacia la portería.

Gayà arrojó su brazalete de capitán al suelo mientras se retiraba y, aunque lo recogió, pidió perdón a los aficionados del Valencia.

"Lo hice en un momento de rabia", dijo en un día en que hizo su aparición número 313 para el club. "Dejé a mis compañeros de equipo en la estacada."

El Valencia sigue buscando una victoria después del empate inicial de la semana pasada contra la Real Sociedad.

Milla anota de nuevo mientras el Espanyol empata

Una semana después de que su gol tardío le diera al Espanyol una victoria 2-1 sobre el Atlético de Madrid, Pere Milla anotó con un cabezazo en plancha para poner a los visitantes 1-0 arriba en la Sociedad.

Javi Puado duplicó su ventaja segundos antes del descanso cuando anotó desde el punto de penalti después de que una revisión de video le diera una segunda oportunidad tras una infracción en torno a la parada de Alex Remiro.

Pero Ander Barrenetxea recortó la diferencia justo después de la hora cuando su disparo fue desviado más allá del portero del Espanyol y luego, ocho minutos después, Orri Steinn Óskarsson disparó desde un ángulo cerrado para igualar.

El Espanyol está invicto con cuatro puntos en sus dos primeros partidos, mientras que la Real Sociedad ha empatado sus dos partidos hasta ahora.