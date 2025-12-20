El homenaje de Mbappe a CR7 tras alcanzar su récord

El Real Madrid cerró el año con una victoria (2-0) más que importante ante el Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu.

Con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, el equipo "merengue" se impuso a los nervionenses en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Temporada 2025-26 de LaLiga.

El volante inglés abrió el marcador en "La Casa Blanca" tras una asistencia de Rodrygo Goes y Donatello amplió la ventaja desde el manchón de penalti.

El atacante francés no desperdició la pena máxima que señaló el árbitro central por una falta de Juanlu Sánchez dentro de su propia área. Con bastante tranquilidad, el campeón del mundo definió desde los once pasos y venció al griego Odisseas Vlachodimos.

La anotación de Kylian Mbappé sirvió para redondear el triunfo del Real Madrid y para alcanzar un récord de Cristiano Ronaldo en la institución merengue.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Real Madrid y Sevilla?

El canterano del Mónaco celebró su cumpleaños 27 empatando a su "ídolo" con un registro histórico en "La Casa Blanca". Donatello llegó a 59 goles en el año 2025 e igualó la marca que "CR7" había impuesto en 2013 al conseguir la mayor cantidad de dianas en un año calendario.

De esta manera, el jugador parisino logró el mismo número de tantos y escribió su nombre con letras de oro en la historia del equipo madridista.

Detalles sobre los goles de Bellingham y Mbappé

Luego de que se concretara la victoria del conjunto de Xabi Alonso contra el Sevilla, Kylian Mbappé, ofreció sus primeras declaraciones y resaltó que "El Comandante" es el mejor jugador merengue de todos los tiempos.

"Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid", mencionó.

Además, el francés festejó al estilo del futbolista del Al-Nassr, por lo que habló al respecto y aceptó que quería "compartir eso con él" porque tiene una "muy buena relación con él".

Reacciones de Kylian Mbappé tras su récord

"La celebración es para él, quería tener un guiño para él porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid y ahora está bien ayudar yo al Madrid a ganar partidos", declaró Kylian Mbappé acerca de su "amigo" Cristiano Ronaldo.