MbappÈ decide triunfo del Real Madrid sobre Osasuna

Con un gol de penal anotado por Kylian Mbappe, el Real Madrid vencio 1-0 al Osasuna en su primer partido de la campaña en la Liga de España.

La solitaria anotacion en el Santiago Bernabeu llego al minuto 51, cuando el frances engaño desde el manchon al portero Sergio Herrera.

El argentino Franco Mastantuono entro de cambio y tuvo sus primeros minutos con la camiseta merengue.

Real Madrid enfrentara la siguiente jornada al Oviedo, recin ascendido a Primera Divisin.