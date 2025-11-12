Real Madrid rescata empate con Paris FC

Caroline Weir anotó un dramático gol en las postrimerías para que el Real Madrid rescatara el martes un empate 1-1 con el Paris FC en la Liga de Campeones Femenina, mientras que el Lyon derrotó 3-1 al también poderoso Wolfsburgo.

Weir anotó en el octavo minuto de descuento — se suponía que solo serían seis — para negar al Paris otra victoria en Madrid. Las visitantes trataron desesperadamente de mantener la ventaja, aportada por Lorena Azzaro, quien convirtió un penal antes del descanso.

El equipo francés había ganado 1-0 con un penal en 2023, cuando completó victorias en casa y de visita sobre el club español.

La estrella noruega Ada Hegerberg anotó dos veces en la victoria del Lyon, mientras que Catarina Macario y Sam Kerr marcaron dos veces cada una en la goleada 6-0 del Chelsea sobre el St. Pölten, debutante en el torneo. Wieke Kaptein y un gol en propia puerta de Lisa Ebert completaron el marcador en Austria.

Más temprano, el club noruego Vålerenga derrotó 1-0 a la Roma, su primera victoria en la competición.

Madrid frustrado

El equipo español dominó la primera media hora. La colombiana Linda Caicedo impactó el travesaño después de abrirse paso entre varias defensoras, y la portera Mylène Chavas tapó un remate de Naomie Feller.

Pero Filippa Angeldahl fue penalizada por una falta sobre la suplente Sheika Scott y Azzaro ejecutó acertadamente por el Paris a los 41.

La frustración del equipo local creció a medida que su presión en la segunda mitad no dio frutos. Caicedo obligó a Chavas a realizar una buena parada, a las que siguieron otras.

La portera Misa Rodríguez fue amonestada tras quejarse de una decisión cuestionable del árbitro.

Weir aprovechó finalmente una oportunidad, cuando envió el balón al arco, fuera del alcance de Chavas, quien había estado impecable.

"La actuación fue lo suficientemente decente. Simplemente no pudimos meter el balón en la red", dijo la estrella escocesa a ESPN.

Lyon da un golpe de autoridad

Hegerberg anotó dos goles con cinco minutos de diferencia en la primera mitad y la capitana del equipo Wendie Renard convirtió un penal. Lyon, ocho veces campeón, desestimó el desafío del Wolfsburgo dominando de principio a fin en el undécimo enfrentamiento entre ambos equipos.

Lineth Beerensteyn anotó el gol de consolación del equipo alemán.

Fue la séptima victoria consecutiva del Lyon sobre el Wolfsburgo. Renard, quien jugó en todos sus encuentros anteriores, se convirtió en la primera jugadora en alcanzar 100 victorias en competiciones de clubes de la UEFA.

Hegerberg amplió su récord como máxima goleadora de la competición, llevando su cuenta a 69.

Histórica victoria de Vålerenga

Stine Brekken anotó y Vålerenga se mantuvo firme para celebrar una victoria sin precedentes para el club en Roma.

La Roma comenzó mejor antes de que las visitantes ganaran confianza con un tiro de Sara Hørte que estremeció un poste con un cabezazo a los 34.

Brekken, una centrocampista de 20 años, anotó seis minutos después cuando eludió a una defensora con un giro inteligente y avanzó superando a más rivales estáticas antes de disparar al ángulo superior izquierdo.

"Hemos estado luchando tanto para mejorar y conseguir algunos puntos aquí en la Liga de Campeones. Así que finalmente conseguir eso (la victoria) es una sensación buena en realidad para el equipo", dijo Brekken.