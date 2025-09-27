Atlético de Madrid sorprende al Real Madrid en Derbi de la capital española

El Atlético de Madrid le puso un alto al paso perfecto que presumía el Real Madrid y con un 5-2 se llevó el Derbi de la capital española.

Los Merengues se metieron al Metropolitano con siete victorias consecutivas (siete en Liga y una en Champions League), pero se toparon con uno de sus mayores rivales y vecino de ciudad.

Julián Álvarez brilló con un doblete ante su afición, goles que rompieron el empate 2-2 con el que ambos equipos llegaron al segundo tiempo.

El Atleti fue el primero en mover las redes, con un cabezazo de Robin Le Normand al minuto 14, tras un centro quirúrgico de Giuliano Simeone.

Ocho minutos después, al 25', Kylian Mbappé cruzó con fuerza luego de aprovechar un pase al espacio de Arda Güler para poner el 1-1.

El mismo Güler silenció el estadio rojiblanco con el 2-1 a favor de la visita, al 36', jugada que comenzó con un error feo de Le Normand, una faena y centro de Vinicius, para un remate certero del joven turco.

En tiempo de compensación del primer tiempo, Alexander Sorloth marcó el que podría ser su gol más importante hasta el momento desde su llegada con los Colchoneros, tras elevarse entre los defensas rivales y rematar de cabeza.

El tanto del empate le dio confianza a los hombres de Diego Pablo Simeone y al 49' Güler, en un intento de despeje, pateó la cabeza de Nico González, acción que fue marcada como penal y que Álvarez se encargó de facturar para el 3-2.

La 'Araña' volvió a picar al minuto 63, con un golazo de tiro libre que dejó sin oportunidad a Thibaut Courtois, para el 4-2 que hizo estallar el Metropolitano.

La cereza del pastel llegó al 90'+3' con un tanto de Antoine Griezmann.

El Atlético llegó a 12 puntos en LaLiga, para ubicarse en la cuarta posición, mientras que el Real Madrid se quedó en 18 unidades y si mañana el Barcelona vence a la Real Sociedad, perderá el liderato de la competencia.