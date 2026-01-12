Real Madrid afirma que Xabi Alonso ya no es el entrenador del equipo

MADRID — El lunes, el Real Madrid anunció que Xabi Alonso no continuará como entrenador.

¿Qué motivó la salida de Xabi Alonso del Real Madrid?

Madrid expresó en un comunicado que Alonso se va por mutuo acuerdo.

Detalles sobre el acuerdo entre Xabi Alonso y el Real Madrid

El anuncio se produjo un día después de que Madrid perdiera 3-2 contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.