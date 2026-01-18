Respiro merengue

El Real Madrid fue abucheado el sábado por sus descontentos hinchas antes de que Kylián Mbappé anotara de penal para encaminar una victoria 2-0 sobre Levante en La Liga española.

Los espectadores en el Santiago Bernabéu silbaron, abuchearon y agitaron pañuelos blancos antes del inicio del partido para expresar su enojo tras dos derrotas consecutivas y el súbito cambio de técnico.

El Madrid despidió a Xabi Alonso después de la derrota del fin de semana pasado ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Acto seguido, el conjunto merengue perdió ante el Albacete de la segunda división en los octavos de final la Copa del Rey, en el debut del sucesor de Alonso.

La silbatina apuntó en particular a Vinicius Junior y Jude Bellingham e incluso se escucharon pedidos de dimisión a Florentino Pérez, el presidente del club. Vinicius habría tenido una tensa relación con Alonso.

Otro tropezón hubiera inadmisible para Álvaro Arbeloa, quien fue llamado del filial para asumir las riendas del primer equipo, y menos contra un Levante amenazado por el descenso frente a sus seguidores en casa.

"Sabíamos de dónde veníamos, de una semana nada fácil, que no era fácil de digerir. Lo importante que eran los tres puntos. Hemos ganado delante de nuestro público", dijo Arbeloa a pie de cancha.

En la rueda de prensa posterior, el entrenador aceptó que la afición tiene el derecho de quejarse por el rendimiento del equipo pero también defendió a Vinicius.

"A mí también me han silbado mucho", afirmó Arbeloa al recordar su pasado como jugador. "Lo que nos hace grandes es la exigencia de este club y siempre la tenemos que tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más y estar a la altura del Madrid".

"Voy a trabajar para tener al mejor Vinicius, voy a exigir a mis jugadores a que le busquen", añadió sobre el atacante brasileño. "No tiene miedo, tiene carácter, ha defendido este club a capa y espada, es uno de los jugadores más desequilibrantes sino el que más del mundo. Lo que ha hecho este jugador siendo un niño en el Madrid no lo han hecho muchos. Nos va a dar muchos títulos, como ya ha hecho".

Durante el primer tiempo, Levante generó tanto peligro como el Madrid. El penal convertido por Mbappé a los 58 minutos rompió el empate después de que el delantero francés fuera derribado por Adrián de la Fuente.

Raúl Asencio remató de cabeza tras un saque de esquina de Arda Guler para aumentar la ventaja a los 65.

Mbappé, quien apenas había disputado uno de los últimos cuatro partidos del Madrid, volvió al once titular después de haberse recuperado de un esguince en la rodilla izquierda.

Jude Bellingham y otros titulares habituales también regresaron a la alineación inicial después de que Arbeloa prescindió del mediocampista inglés y otros jugadores clave en la humillante derrota en Albacete el miércoles en la Copa del Rey.

Villarreal pierde terreno

Villarreal, tercero en la tabla, tropezó tras perder 2-0 en el campo del Real Betis, quedando a ocho puntos del Barcelona.

Aitor Rubial y Pablo Fornals anotaron en la segunda mitad para un Betis que se mantuvo en el sexto lugar.

Tripleta de Muriqi para Mallorca

Vedat Muriqi firmó un hat-trick para liderar la victoria 3-2 de Mallorca sobre el Athletic Bilbao .

El delantero kosovar anotó temprano al convertir dos penales. Marcó un rebote dejado por el arquero Unai Simón en el primer penal antes Nico Williams igualara 2-2 antes del descanso. Muriqi luego convirtió un segundo penal a 20 minutos del final.

Además, Osasuna venció 3-2 al colista Oviedo.