Cumple Rayados; vence al Necaxa

Rayados cumplió con su obligación. En el arranque de la primera jornada doble del torneo Clausura 2026, el Monterrey se impuso (2-0) al Necaxa en su visita al estadio Victoria de Aguascalientes.

Sin embargo, aún no hay motivos para creer que esta versión de Monterrey es la que merece su afición. Ante el rival que domina a placer, Monterrey suma su novena victoria consecutiva frente al Necaxa.

El torneo pasado, los dirigidos por Domenec Torrent acumularon varias victorias de este estilo, pero tal como sucedió en la primera jornada, ante rivales candidatos al título cayó.

Por eso, y por el desarrollo del partido, esta victoria no debería ilusionar a nadie. Si bien Germán Berterame (15´) sumó un nuevo gol a su cuenta y el joven Iker Fimbres (31´) demuestra que luchará por un lugar en la convocatoria mundialista, a Monterrey le bastaron 45 minutos para hacer daño y después, por decisión o por fatiga, el equipo se echó atrás.

Necaxa tampoco ofreció muchas ocasiones de peligro, pero la segunda parte no fue atractiva.

Los regiomontanos saltaron al campo de juego con seis modificaciones, una constante en el armado del equipo del estratega español, que prácticamente no ha repetido alineaciones en su paso por el Monterrey. Ahora, visitarán al Mazatlán con el objetivo de sumar su segunda victoria consecutiva para reponerse del tropiezo como local ante el bicampeón vigente del futbol mexicano.

Por su parte, los dirigidos por Martín Varini recibirán al Atlas, con la oportunidad de redimirse de este tropiezo que hizo parecer el triunfo contundente de la primera jornada sobre Santos Laguna, un espejismo.



