Sergio Ramos disfruta de Nuevo León "en modo turista"Las Grutas de García, un atractivo turístico de Nuevo León, son el destino elegido por Ramos durante su tiempo libre.
Los Rayados de Monterrey enfrentarán al América en los cuartos de final del torneo Apertura 2025. Actualmente, se está llevando a cabo el Play-In, por lo que las estrellas de la Pandilla disfrutan sus días libres junto a sus familias, mientras se preparan para el arranque de la Liguilla.
¿Qué ocurrió?
Uno de ellos es Sergio Ramos, el capitán español que compartió en redes sociales su visita a las Grutas de García, uno de los atractivos turísticos más destacados de Nuevo León. Ubicadas en el municipio de García, a unos 30 km de Monterrey, las Grutas de García se formaron naturalmente hace millones de años y ofrecen un recorrido por 16 salones subterráneos llenos de formaciones rocosas únicas como estalactitas y estalagmitas formadas por la filtración de agua.
¿Cuál es el contexto general?
Ramos compartió su visita a las Grutas junto a Pilar, su esposa, junto a un mensaje de "México mágico". Esta experiencia resalta la importancia de disfrutar del tiempo libre y explorar la belleza natural que ofrece el país, mientras se preparan para el desafío que representa el enfrentamiento contra el América.