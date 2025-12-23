¡Ya es un histórico!

Raúl Jiménez se reencontró con el gol en estos últimos días del 2025. El delantero mexicano que llevaba un mes sin poder sacudir las redes rivales marcó desde los once pasos para darle los tres puntos al Fulham (1-0) en Craven Cottage ante el Nottingham Forest en el cierre de la jornada 17 de la Premier League de Inglaterra.

Fue durante el tiempo de compensación, para acabar la primera parte, cuando el "Lobo de Tepejí" tomó el balón, aguantó la respiración y comenzó a trotar, a la vez de hacer sus "clásicas" pausas, antes de llegar y colocar el esférico pegado al poste derecho del arquero John Víctor.

El soberbio cobro de Raúl Jiménez lo colocó como el mejor cobrador de todos los tiempos en la historia de la Premier League de Inglaterra.

De acuerdo con la plataforma Opta Joe, encargada de medir las estadísticas de juego, el canterano de las "Águilas" del América ha convertido los once tiros de penalti que ha tenido, igualando la marca que tenía el marfileño Yaya Touré en su etapa como jugador del Manchester City.

El tanto ante el Nottingham Forest desde el manchón de penal, significó el cuarto en la cuenta de Jiménez vistiendo la camiseta del Fulham. Mientras que en su etapa con el Wolverhampton firmó siete goles de penalti. El cliente favorito del delantero mexicano por esta vía ha sido el Southampton, les ha hecho tres tantos, todos con los Wolves, mientras que el siguiente en la lista es el Nottingham Forest con dos anotaciones, ambas ya como jugador de su actual equipo.

Al final, el Fulham supo manejar los tiempos del partido, mediante posesiones largas de balón; sin embargo, al no concretar las oportunidades que tuvieron, le dieron posibilidades al Forest de buscar el empate hasta los últimos minutos del encuentro. Raúl Jiménez fue sustituido al 85´, siendo ovacionado por los aficionados y sus propios compañeros.

Este resultado dejó al equipo de Raúl en la décimo tercera posición de la tabla general con 23 unidades, igualando a equipos como el Brentford y Newcastle.

Antes de finalizar el año, el Fulham se estará enfrentando al West Ham como visitante el próximo sábado 27 de diciembre en la jornada 18 de la Premier League, en otro encuentro clave para seguir aspirando a buscar puesto de clasificaciones europeas.



